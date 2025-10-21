Novac će vam  sam „puniti“ novčanik: Ubacite ovu sitnicu u njega, 1 stvar obavezno izbacite!

Novčanik će se sam puniti, novac će stizati sa svih strana. Probajte, stvarno vam može da pomogne!

Prema verovanju, novčanik nikako ne sme da bude prazan, jer se smatra da će takav i da ostane zauvek! Uvek u njemu mora da bude, bar, novčić!

Ovo je posebno važno, ako darujete nekom novčanik kao poklon! Dakle, ako imate najbolje namere, onda osobi kojoj poklanjate novčanik stavite unutra bar jedan dinar, kako bi se novac vremenom umnožavao.

Stavljanje nekoliko trskica slame u novčanik u vreme Božića na prostoru južnih Slovena tumači se kao rodna godina, odnosno način da tokom predstojeće godine u svoj novčanik dozovemo “para kao slame”, da bude posla i dobre zarade.

U novčaniku bi trebalo da vlada red, da novčanice budu lepo složene, jer to pokazuje odnos prema novcu.

Ne bi trebalo da u njemu nosite neplaćene ili čak i plaćene račune, jer će uvek privlačiti energiju plaćanja.

Trebalo bi da u novčaniku imate bar i novčić više od onog koliko planirate da potrošite, jer to priziva još veći priliv novca.

