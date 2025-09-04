Novo naučno otkriće: Lek za slomljeno srce postoji i može se kupiti u apoteci!

Ispostavilo se da tablete koje se najčešće koriste za tegobe sa povišenim krvnim pritiskom efikasno deluju kod potiskivanja neprijatnih sećanja.

Smatra se da propranolol, koji je sastavni deo većine lekova za tegobe sa povišenim pritiskom, deluje na proteine u mozgu i može biti „lek za slomljeno srce“.

Odbacivanje neželjenih, bolnih sećanja može postati stvarnost za ljude koji imaju poteškoća da se izbore sa traumatičnim događajima.

Britanski naučnici su na 60 ljudi koji pate od sindroma “slomljenog srca” testirali tabletu koja ima cilj da obriše, odnosno potisne sećanja na osobu koja im je uzrokovala bol, kao i sećanje na neko neprijatno iskustvo, prenosi “Daily Mail”.

U ovoj britanskoj studiji učestvovali su ljudi koji su doživeli isti emotivni krah, odosno koji su bili napušteni od strane partnera i svi oni su želeli da zaborave tu osobu koja im je uzrokovala bol.

Nakon upotrebe leka za krvni pritisak, propranolola, ispitanici su bili prinuđeni da se prisete tog traumatičnog iskustva, tako što su prethodno napisali a potom čitali vrlo detaljan opis raskida.

Ovaj postupak su morali da ponove između četiri i šest puta (sve vreme pod uticajem propranolola), a cilj ponavljanja je bilo ublažavanje uticaja tog bolnog sećanja na njihovu psihu.

Po završetku eksperimenta, ispitanici su tvrdili da su se osećali mnogo rasterećenije i da su bili konačno spremni da “okrenu novi list”.

