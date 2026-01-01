Novogodišnja čestitka čuvenog Duška Radovića: „Danas je prvi dan, početak…“

Slavni Duško Radović svojevremeno je ovako svima poželeo srećnu Novu godinu, a vremenom je ova novogodišnja čestitka postala najčuvenija

Slavni Duško Radović svojevremeno je ovako svima poželeo srećnu Novu godinu…

Njegova čestitka je vanvremena, pa je zato i prenosimo.

„Danas je prvi dan, početak.

Želim vam da vas ne boli ono što vas je bolelo, a da vas voli ono što vas nije volelo.

Želim da vam deca budu bolja od vas, da se više vi hvalite njima nego ona vama.

Želim da vas dobro služe noge, da na njima provedete veći deo nove godine, da imate više posla nego vremena.

Želimo vam da budete potrebniji drugima nego oni vama.

Da želite i možete više nego što vam treba, a da sve što vam pretekne podelite sa onima koji ne mogu kao vi.

Nemojte uzimati mnogo više nego što dajete. Mislite malo na one kojima će morati da uzmu ono što vama budu dali.

Želimo vam da dobijete stan ako baš nemate ili da umete da se radujete ako ga već imate.

Da vam ono što imate ne bude manje od onoga što nemate.

Želimo vam, na kraju, da ova godina ima više sreće sa vama nego prethodna!“

Duško Radović (1922-1984)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com