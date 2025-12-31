Novogodišnje odluke: Ne dozvolite da ostanu samo prazno slovo na papiru

Svaka peta osoba donela je neku novogodišnju odluku 1. januara, ali neki odustanu već 10. januara. Ne dozvolite to sebi!

U novoj godini ću da smršam 15 kilograma, dam otkaz, konačno je pozovem na dejt i počnem sa pisanjem knjige.

Svaka peta osoba donela je neku novogodišnju odluku 1. januara, pokazalo je jedno istraživanje.

Međutim, drugo kaže da je većina odustane već do 10. januara.

Te odluke uglavnom se tiču ljubavnog života, novca ili mršavljenja, a evo nekoliko saveta šta bi trebalo da uradite.

Da li zaslužujem više novca?

Da, nova godina bi mogla da bude trenutak da tražite povećanje plate. Korin Mils, direktorka firme Personal karijer menadžment, kaže da bi zahtev za povišicom trebalo tempirati. Kako navodi, on treba da se podnese tri ili četiri meseca pre kraja finansijske godine vašeg poslodavca.

„Tako oni mogu i to da isplaniraju u budžet za narednu godinu. Ako to uradite prekasno, čak i da žele da vam daju više novca, jednostavno, možda neće moći.

„Druga stvar je da znate kako se kreću plate – potražite na internetu vodič za plate ili druge ponude za slične pozicije, kako biste znali koliko bi trebalo da budete plaćeni.

„Treća – trebalo bi sa šefom da imate pravi razgovor o plati na kojem ćete izneti listu svih vaših poduhvata iz prošle godine. „Nemojte to tek tako da pomenete na sastanku ili tokom nekog slučajnog susreta.

„Vodite duži razgovor o razvoju vaše karijere, kako bi znali koliko ste posvećeni“.

Da li da više štedim?

Gotovo sigurno – da.

„Jedini način da uštedite je odmah pošto primite platu“, kaže Urkurt-Stjuart. „Tako nećete odmah sve da potrošite u šopingu“.

Bitno je i pametno ulaganje:

„Da ste u akcije uložili 100 funti koje vam je baka dala dok ste bili dete, 70 godina kasnije to bi sa reinvestiranim prihodima vredelo 190.000 funti“, prenosi BBC.

Da li da provodim manje vremenana telefonu?

Verovatno. Procenjuje se da ljudi čak 2.617 puta dnevno dodirnu telefon, pa su zbog toga česti problemi na poslu i kod kuće.

Mils kaže da je njena novogodišnja odluka da smanji vreme koje provodi na društvenim mrežama.

„To je toliko zavisno. Uhvatim sebe da gubim dosta vremena na to, a može da bude i veoma emotivno jer se nerviram zbog stvari na internetu, tako da to nije dobro za vaše stanje“. Ironično – postoje aplikacije koje mogu da vam pomognu.

Moment je aplikacija koja tvrdi da pomaže ljudima „da dobiju sat vremena više svakog dana“ tako što će pratiti jednostavna pravila. Tu je i Apdetoks koji vam zaključava aplikacije i onda vas gnjavi iritantnim podsetnicima kada prekršite pravila, dok Forest apstinenciju od telefona vezuje sa sađenjem drveća i u virtuelnom svetu i u stvarnosti.

Da li da krenem u teretanu?

Ako ne volite teretane, definitivno ne. Ta avantura neće dugo trajati i samo ćete baciti novac.

Najlakši način da se osetite zdravije je u putu do posla – ostavite i autobus i automobil i krenite peške ili biciklom.

Takođe, vidite da li na poslu možete da stojite za stolom, a ako ste baš ambiciozni mogli biste da donesete i traku za trčanje, pa da hodate i radite u isto vreme.

Kada je reč o fitnesu, tu ima mnogo više od običnog dobijanja pločica, kaže Mils.

„Bitni su i zdrav život i psihičko zdravlje, tako da nije u pitanju samo članstvo u teretani, već i druge stvari zbog kojih će biti zdraviji – šetnja, joga, meditacija, pa čak i članstvo u horu“.

Da li treba da uzmem više odmora?

Definitivno.

Istraživanje Britiš ervejza pokazuje da više od polovine zaposlenih ne koristi dovoljno odmora, dok se više od trećine plaši da uzme dvonedeljni odmor iz straha šta će kolege misliti o njima.

„Postoji trenutak u vašim životima kada posao može da bude toliko dobar i uzbudljiv da propustite odmor“, kaže Mils.

„Ali da li je to zdravo? Naravno da nije. Potrebno vam je više odmora. Potreban vam je privatan život. Opet, to je sve za vaše dobro“.

