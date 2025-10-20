Obavijen velom mistike: Ovaj predmet se ne poklanja, jer se smatra lošim predznakom

Ovaj predmet je oduvek bio obavijen velom mistike, a u narodu se izbegavao kao poklon.

U starim danima koristio se za proricanje sudbine i „bacanje čini“. Verovalo se da ovaj predmet skuplja negativnu energiju svih onih koji su se u njemu ogledali.

Takvo „prljavo“ ogledalo moglo je da donese bolest, neuspeh, pa čak i smrt u kuću. Zbog toga, u davna vremena ljudi ne samo da nisu darivali ogledala jedni drugima, već ih ni u kući nisu držali.

Kakva su još verovanja?

Prema još uvek čvrsto uvreženom verovanju mistike, poklonjeno ogledalo se smatra lošim znakom i sigurno će dovesti do svađe i razdora. I to ne samo između darodavca i primaoca, već i u kući primaoca poklona.

Pored toga, osoba koja je kupila ogledalo ne bi trebalo da se ogleda u njemu dok se ono ne uruči onome kome je namenjeno.

Smatra se da su ogledala naročito nepoželjan poklon za rođendan, venčanje ili Novu godinu, jer mogu da liše osobu sreće sedam godina i doprinesu razvoju teških bolesti.

