Nikako ne perite veš četvrtkom uveče: Običaj starih Srba koji čuva kuću od nemaštine i bede

Običaj starih Srba zabranjuje pranje veša četvrtkom uveče. Saznajte kako ova nesvesna greška može da vam isprazni novčanik i donese bedu.

Sigurno ste nekada čuli za običaj starih Srba koji strogo zabranjuje pranje odeće određenim danima.

Ovo jedinstveno predanje se prenosi s kolena na koleno, a krije životnu mudrost za očuvanje kućnog budžeta.

Naši stari su imali duboko razumevanje za prirodne cikluse i znali su zašto ovo pravilo čuva dom od nemaštine.

Zašto je četvrtak uveče kritičan za kućni budžet

Četvrtak je u našoj tradiciji oduvek smatran svetim i srećnim danom, ali samo do zalaska sunca.

Kada padne mrak, energija se menja i tada nastupa vreme za odmor i duhovni mir ukućana.

Pranje i širenje veša u tim satima smatralo se direktnim prizivanjem nemaštine i privlačenjem loših sila u kuću.

Običaj starih Srba koji čuva novac i porodični mir

U našim krajevima se od davnina verovalo da se četvrtkom uveče ne prede, ne pere veš niti se ostavljaju neoprani sudovi.

Razlog je jasan i duboko ukorenjen u narodu: na taj način se „prlja“ predstojeći petak, koji je postan i svet dan.

Ako ostavite kuću u neredu ili širite odeću po mraku, verovalo se da tako gazite svetost petka i navlačite finansijski krah.

SAVET: Ako vam se ipak desi da morate hitno da operete nešto četvrtkom uveče, starinski trik kaže da u mašinu ili vrelu vodu ubacite tri zrna krupne morske soli. Veruje se da so neutrališe negativnu energiju i štiti kućni novčanik od pražnjenja.

Šta se dešava ako se veš opere u pogrešno vreme?

Stari ljudi kažu da se tako „pere“ porodična sreća i da novac počinje da odlazi na nepredviđene troškove.

Primetili ste da vam plata proleti kroz prste, a da ni sami ne znate na šta ste je potrošili?

Naši stari bi rekli da je to zato što niste poštovali vreme predviđeno za odmor kuće.

Koje dane treba izbegavati za pranje odeće?

Pored četvrtka uveče, crveno slovo i petak su takođe dani kada bi mašina za veš trebalo da miruje.

Petak je dan za post i smirenje, pa se veruje da rad noću donosi teške snove i nemir ukućanima.

Najbolje vreme za ove poslove su subota pre podne i ponedeljak, koji označava novi, čist početak nedelje.

Da li smem da uključim mašinu za veš posle ponoći?

Izbegavajte pranje veša u gluvo doba noći, čak i ako vam je tada jeftinija struja.

Narodna verovanja kažu da noćno pranje privlači bolest i dugove u dom.

Ušteda na računu za struju može doneti mnogo veći trošak na drugoj strani života.

Kako privući bogatstvo u kuću prema narodnim verovanjima?

Da bi novac ostajao u kući, uvek sklonite čist veš sa štrika pre nego što padne mrak.

Takođe, nikada ne ostavljajte prazne džepove na odeći koju kačite da se suši.

Ubacite bar jednu metalnu kovanicu u džep pantalona ili jakne kako bi se bogatstvo stalno množilo.

