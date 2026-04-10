Danas je Veliki petak, dan kada se i zemlja trese: 1 stvar nipošto ne radite ako želite mir i sreću u domu!

Običaji na Veliki petak: Šta nikako ne smete raditi u svom domu
Danas se u vazduhu oseća posebna tišina, ona koja nas podseća na najtužniji, ali i najvažniji dan u hrišćanskom svetu.
Dok se pripremate za praznike, verovatno osećate onaj poznati pritisak – da li je sve očišćeno, da li su jaja savršeno ofarbana i da li ste ispoštovali sve što su nas bake učile.
Veliki petak nije samo dan posta, već trenutak kada bi energija u vašem domu trebalo da miruje, kako biste sačuvali mir i blagostanje za celu porodicu.
Običaji na Veliki petak u Srbiji duboko su utkani u našu svakodnevicu, a njihovo poštovanje donosi osećaj povezanosti sa precima i tradicijom.
Zabrana koja se ne krši: Zašto zemlja danas mora da miruje
Najstrože pravilo koje se prenosi s kolena na koleno glasi: danas se ne dira zemlja.
Veruje se da na ovaj dan, kada je priroda u tuzi, nikako ne treba raditi u bašti, kopati ili saditi cveće.
Stari kažu da se na Veliki petak „zemlja trese“ i da svaki rad sa alatom donosi nesreću i nemir u dom tokom čitave godine.
Ako želite da sačuvate radost u porodici, ostavite motike i saksije po strani i posvetite se isključivo onome što se dešava unutar vaša četiri zida.
Običaji na Veliki petak i pravila u kuhinji
Osim što je ovo dan najstrožeg posta, gde se preporučuje ishrana na vodi, postoje specifična pravila o pripremi hrane.
U mnogim krajevima Srbije, vatra se ne loži, a hleb se ne mesi, jer se smatra da je to dan apsolutnog mirovanja.
Ako ipak pripremate obrok, potrudite se da to bude skromno i tiho, bez prevelike pompe i teških mirisa koji bi narušili ozbiljnost dana.
Fokusirajte se na farbanje jaja, što je praktično jedini „posao“ koji je danas blagosloven i poželjan.
Farbanje jaja: Čuvarkuća kao štit vašeg doma
Prvo jaje koje spustite u crvenu boju mora postati vaša Čuvarkuća, simbol zdravlja i zaštite.
Ono se čuva pored ikone do sledećeg Vaskrsa, a veruje se da tera bolesti i zle sile od vaših ukućana.
Običaji na Veliki petak nalažu da se jaja farbaju u tišini, sa molitvom na usnama i bez nervoze.
Neka deca učestvuju, ali ih podsetite da je ovo dan kada se ne vrišti i ne igra bučno, već se uči strpljenju.
Zašto je tišina najvažniji ukras doma
U modernom svetu gde televizori i telefoni neprestano bruje, često zaboravljamo da je tišina lekovita.
Danas se ne sluša muzika, ne peva se i izbegavaju se proslave bilo kog tipa.
Veruje se da će onaj ko se danas smeje, do sledećeg praznika prolivati suze, pa zato birajte mirne razgovore i blage reči.
Ovo je idealan trenutak da se povežete sa decom kroz priče o korenima, dok zajedno ukrašavate uskršnju trpezu.
Simbolika vode i pranje lica
U nekim delovima naše zemlje veruje se da se na ovaj dan valja umiti hladnom vodom sa potoka ili iz bunara.
To se radi kako bi se „sprale bolesti“ i kako bi lice tokom cele godine bilo rumeno i zdravo.
Iako živimo u gradovima, ovaj običaj možemo prilagoditi – neka jutarnje umivanje bude svesno, uz želju za zdravljem svojih najmilijih.
Povezivanje sa vodom kao simbolom očišćenja pomaže nam da se pripremimo za radost Vaskrsa koja dolazi.
SAVET:
Ako osetite napetost ili bes tokom dana, zastanite i izbrojte do deset. Na Veliki petak je važnije od bilo kakvog posta da ne izgovorite tešku reč članu porodice. Mir u kući se čuva praštanjem, a ne savršeno postavljenim stolom.
Da li smem da perem veš na Veliki petak?
Strogo se preporučuje da se ne uključuje veš mašina i da se ne obavljaju teški kućni poslovi. Tradicija kaže da „voda danas ne pere“, već da rad na ovaj dan donosi muku.
Šta se dešava ako slučajno nešto posadim u bašti?
Naši stari veruju da takve biljke neće doneti plod ili će se osušiti. Najbolje je da sačekate ponedeljak za sve radove na zemlji.
