Danas je Veliki petak, dan kada se i zemlja trese: 1 stvar nipošto ne radite ako želite mir i sreću u domu!

Saznajte koji su ključni običaji na Veliki petak. Otkrijte zašto danas ne smete dirati zemlju i kako sačuvati mir i sreću u svom domu.

Običaji na Veliki petak: Šta nikako ne smete raditi u svom domu

Danas se u vazduhu oseća posebna tišina, ona koja nas podseća na najtužniji, ali i najvažniji dan u hrišćanskom svetu.

Dok se pripremate za praznike, verovatno osećate onaj poznati pritisak – da li je sve očišćeno, da li su jaja savršeno ofarbana i da li ste ispoštovali sve što su nas bake učile.

Veliki petak nije samo dan posta, već trenutak kada bi energija u vašem domu trebalo da miruje, kako biste sačuvali mir i blagostanje za celu porodicu.

Običaji na Veliki petak u Srbiji duboko su utkani u našu svakodnevicu, a njihovo poštovanje donosi osećaj povezanosti sa precima i tradicijom.

Zabrana koja se ne krši: Zašto zemlja danas mora da miruje

Najstrože pravilo koje se prenosi s kolena na koleno glasi: danas se ne dira zemlja.

Veruje se da na ovaj dan, kada je priroda u tuzi, nikako ne treba raditi u bašti, kopati ili saditi cveće.

Stari kažu da se na Veliki petak „zemlja trese“ i da svaki rad sa alatom donosi nesreću i nemir u dom tokom čitave godine.

Ako želite da sačuvate radost u porodici, ostavite motike i saksije po strani i posvetite se isključivo onome što se dešava unutar vaša četiri zida.

Običaji na Veliki petak i pravila u kuhinji

Osim što je ovo dan najstrožeg posta, gde se preporučuje ishrana na vodi, postoje specifična pravila o pripremi hrane.

U mnogim krajevima Srbije, vatra se ne loži, a hleb se ne mesi, jer se smatra da je to dan apsolutnog mirovanja.

Ako ipak pripremate obrok, potrudite se da to bude skromno i tiho, bez prevelike pompe i teških mirisa koji bi narušili ozbiljnost dana.

Fokusirajte se na farbanje jaja, što je praktično jedini „posao“ koji je danas blagosloven i poželjan.

Farbanje jaja: Čuvarkuća kao štit vašeg doma

Prvo jaje koje spustite u crvenu boju mora postati vaša Čuvarkuća, simbol zdravlja i zaštite.

Ono se čuva pored ikone do sledećeg Vaskrsa, a veruje se da tera bolesti i zle sile od vaših ukućana.

Običaji na Veliki petak nalažu da se jaja farbaju u tišini, sa molitvom na usnama i bez nervoze.

Neka deca učestvuju, ali ih podsetite da je ovo dan kada se ne vrišti i ne igra bučno, već se uči strpljenju.

Zašto je tišina najvažniji ukras doma

U modernom svetu gde televizori i telefoni neprestano bruje, često zaboravljamo da je tišina lekovita.

Danas se ne sluša muzika, ne peva se i izbegavaju se proslave bilo kog tipa.

Veruje se da će onaj ko se danas smeje, do sledećeg praznika prolivati suze, pa zato birajte mirne razgovore i blage reči.

Ovo je idealan trenutak da se povežete sa decom kroz priče o korenima, dok zajedno ukrašavate uskršnju trpezu.

Simbolika vode i pranje lica

U nekim delovima naše zemlje veruje se da se na ovaj dan valja umiti hladnom vodom sa potoka ili iz bunara.

To se radi kako bi se „sprale bolesti“ i kako bi lice tokom cele godine bilo rumeno i zdravo.

Iako živimo u gradovima, ovaj običaj možemo prilagoditi – neka jutarnje umivanje bude svesno, uz želju za zdravljem svojih najmilijih.

Povezivanje sa vodom kao simbolom očišćenja pomaže nam da se pripremimo za radost Vaskrsa koja dolazi.

SAVET:

Ako osetite napetost ili bes tokom dana, zastanite i izbrojte do deset. Na Veliki petak je važnije od bilo kakvog posta da ne izgovorite tešku reč članu porodice. Mir u kući se čuva praštanjem, a ne savršeno postavljenim stolom.

Da li smem da perem veš na Veliki petak?

Strogo se preporučuje da se ne uključuje veš mašina i da se ne obavljaju teški kućni poslovi. Tradicija kaže da „voda danas ne pere“, već da rad na ovaj dan donosi muku.

Šta se dešava ako slučajno nešto posadim u bašti?

Naši stari veruju da takve biljke neće doneti plod ili će se osušiti. Najbolje je da sačekate ponedeljak za sve radove na zemlji.

