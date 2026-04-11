Da li se na Veliku subotu pere veš i čisti kuća? Mnoge žene greše, a veruje se da tako prizivate bedu u dom

Saznajte koji su običaji na Veliku subotu. Da li je greh prati veš, čistiti kuću i kako izbeći bedu u domu prema narodnom verovanju.

Običaji na Veliku subotu: Šta se sme raditi, a šta donosi nesreću

Stigla je Velika subota, onaj poseban, pomalo težak, ali i ispunjen iščekivanjem dan pred najveći hrišćanski praznik.

Dok se u kuhinji oseća miris tek ofarbanih jaja, mnoge domaćice u Srbiji se pitaju isto: da li je greh uključiti mašinu ili uzeti metlu u ruke?

Poznavanje onoga što nalažu običaji na Veliku subotu može vam uštedeti mnogo nedoumica i uneti mir u dom pred Vaskrs.

U našem narodu postoji duboko ukorenjeno verovanje da ovaj dan zahteva specifičan red i mir.

Šta kažu običaji na Veliku subotu o kućnim poslovima?

Crkva i narodna tradicija se ovde uglavnom slažu – ovo je dan tišine i pripreme.

Veruje se da na ovaj dan treba završiti sve one sitne poslove oko hrane koje niste stigli ranije.

Međutim, kada je u pitanju čišćenje kuće, većina etnologa naglašava da bi generalno sređivanje trebalo da bude završeno do Velikog petka.

Ako baš morate da „prebrišete“ nešto, uradite to rano ujutru, ali izbegavajte teške poslove.

Narod veruje da se na ovaj dan „mrtvi sele“, pa buka i prašina mogu narušiti taj sveti prelaz.

Da li se pere veš na ovaj praznik?

Ovo je pitanje koje najviše muči savremene žene koje imaju gomilu obaveza.

Stari kažu da se na Veliku subotu nipošto ne pere veš, naročito ne na ruke.

Smatra se da voda na ovaj dan ima posebnu energiju i da „ne treba dirati vodu“ za prljave poslove.

Mnogi veruju da pranje veša na ovaj dan može doneti bedu i siromaštvo u kuću tokom cele godine.

Bolje je sačekati drugi dan Vaskrsa za pranje posteljine ili garderobe.

Dajte sebi oduška i fokusirajte se na duhovnu pripremu.

Mešenje kolača i priprema trpeze

Za razliku od pranja veša, kuhinja je na Veliku subotu pravo „bojno polje“ za svaku domaćicu.

Danas se mese vaskršnji kolači, pogače i priprema se meso za sutrašnji ručak.

U nekim krajevima Srbije, običaji na Veliku subotu nalažu da se baš danas farbaju jaja ako to niste uradili na Veliki petak.

Zanimljivo je da se veruje da bi hleb umešen na ovaj dan trebalo da bude posebno bogat i ukrašen.

Trpeza za Vaskrs se postavlja sa puno ljubavi, jer ona simbolizuje blagostanje porodice.

Ako planirate da pečete jagnje ili prase, to se obično priprema upravo danas.

Dobročinstvo kao najvažniji običaj

Osim onoga što ne treba raditi, važno je znati šta je poželjno učiniti.

Stari običaji kažu da je ovo dan za milosrđe i darivanje.

Ako imate nekoga u komšiluku ko živi sam ili je slabijeg imovnog stanja, obavezno mu odnesite jaje ili kolač.

Veruje se da svako dobro delo učinjeno na ovaj dan vredi dvostruko.

Time ne samo da poštujete tradiciju, već istinski živite duh praznika.

Mir u duši i sloga sa ukućanima su važniji od bilo kog obavljenog posla.

Zašto se veruje da rad priziva nesreću?

Strah od „prizivanja bede“ potiče iz davnih vremena kada je rad na praznik smatran nepoštovanjem božanskog reda.

Ljudi su verovali da ako ne mirujete, ne dajete prirodi i Bogu šansu da donesu blagoslov.

Rad na crno slovo ili velike praznike simbolizuje pohlepu i nemir.

Zato se savetuje da se bar popodne provede u krugu porodice, bez teških fizičkih aktivnosti.

Odmorite telo, jer vas sutra čeka radostan i dinamičan dan.

SAVET:

Ako niste stigli da ofarbate jaja na Veliki petak, učinite to na Veliku subotu pre izlaska sunca. Veruje se da će ta jaja biti posebno čuvarkuće i da će doneti zdravlje svim ukućanima tokom cele godine.

Sme li se usisavati na Veliku subotu?

Poželjno je izbegavati buku i veliko čišćenje. Ako je neophodno, uradite to diskretno i rano ujutru, ali nikako popodne ili uveče.

Šta se dešava ako operem veš danas?

Prema narodnom verovanju, pranje veša na ovaj dan može uzrokovati finansijske probleme ili „zastoj“ u napretku doma. Tradicija savetuje odlaganje tog posla.

Da li je post obavezan na Veliku subotu?

Da, ovo je poslednji dan Velikog posta i posti se na vodi. Tek sutra, na Vaskrs, sledi mrsna trpeza.

