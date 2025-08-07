Oblik i veličina grudi otkriva seksualni karakter žene: evo koje su nežne, a koje vatrene

Ako želite da zavirite u tajne ženine duše pre nego što se spojite u strastvenom zagrljaju, pomoć potražite u staroj španskoj umetnosti proricanja – sternomanitiji.

Osim iz dlana, čela, lobanje i obrva, proricanje se može raditi i posmatrajući grudi, a ova neobična metoda zove se sternomantija. Nauka o proricanju iz ženskih grudi potiče iz Španije, odakle se od 18. veka proširila u druge evropske zemlje. Ovom metodom za proricanje budućnosti iz oblika i obeležja na grudima, u današnje vreme se služe i stručnjaci. Tvrde da ženin karakter možemo pročitati iz oblika i veličine njenih grudi.

Tako je poznati italijanski seksolog Piero Lorenconi objasnio je da ženine grudi mogu označiti karakter u istoj meri kao što to čini astrologija.

On je tipove grudi uporedio je s voćkama pa tvrdi kako veličina i oblik grudi muškarcu mogu otkriti sve o nekoj ženi. Prema obliku grudi Lorenconi je žene podelio na dinje, grejp, kruške i limune. Dodao je i pomorandže i tvrdi kako žene s takvim oblikom grudi nisu lude za seksom, ali vole maženje.

Dinja – traži da joj se divite i da je mazite

Voćni popis počinje s dinjama. Piero tvrdi kako se žene okruglih grudi doimaju majčinski. A žene s poprsjem u obliku dinja pre svega žele divljenje muškaraca. Ako ih razmazite, vrlo će retko odbiti vaš poziv na seks.

Limun – drsko slatke i uvek u potrazi za užitkom

Muškarci koji vole žene divljeg, neukrotivog karaktera trebali bi birati one čiji vrh poprsja podseća na polovinu limuna. Ove su žene pune života, ponekad slatko drske, ali iznad svega žele život pun iznenađenja i adrenalinskih užitaka.

Grejp – više voli nežnost i nije za veliku strast

Žene koje se kriju iza ovakvih grudi daleko su od onoga što oni očekuju. Možda deluju seksi i zavodljivo, ali one su u biti stidljive i nisu zainteresovane za velike izlive strasti. Razmaziće partnera, ali ispred seksa staviće izmenjivanje nežnosti.

Kruška – ozbiljna i slatka

Ako ste pikirali lepoticu s grudima u obliku kruške, znajte da, iako su konzervativne, žene ovakvog poprsja vole seks u svim varijantama. I pripazite! Iako deluju vrlo ozbiljno, ove su pripadnice nežnijeg pola sklone preljubi.

