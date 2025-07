Oblik nosa potpuno pokazuje vaš karakter, možete jednostavno da otkrijete ko je strastveni švaler a ko će se obogatiti

Oblik nosa može otkriti više o vama nego ono što govorite. On otkriva karakter, emocije i vrline. Tako na primer, ljudi s kukastim nosom ne boje se rizika, dok nubijski nos otkriva znatiželju…

Godinama je profesor Abraham Tamir sa izraelskog univerziteta ‘Ben-Gurion’ proučavao vrste noseva te je došao do zaključka da postoji osam najčešćih tipova. Svaka vrsta ima svoje karakteristike, a u studiji koju je objavio u časopisu ‘Journal of Craniofacial Surgery’ otkrio je kako oblik nosa može ukazati i na to – kakav je ko ljubavnik!

Svaki je poseban, i otkriva i ponešto o karakteru čoveka koji ga nosi.

1. Nubijski nos

Uzak je celom dužinom, ali jako širok na području kod nosnica. Ljudi koji ga imaju prirodno su strastveni, kreativni, znatiželjni i optimistički ljudi obdareni harizmom. Ima ga Barak Obama.

2. Grčki nos

Dugačak je, ravan i šiljat pri dnu. Dobio je ime jer većina antičkih kipova ima takve noseve. Ljudi koji ga imaju veliki su individualci, radnici, direktni su i ne pokazuju puno emocije. Usmereni su na svoj cilj. Ima ga fudbaler Sesk Fabregas.

3. Prćasti nos

Obično je malen i kratak, a pri dnu zavijen prema gore. Poznatiji je kao prćasti nos. Karakteriše dovitljive, vižljaste ljude pune energije. Zabavni su, katkad malo agresivni, ali niko im to ne zamera jer su vrlo šarmantni. Ima ga Lili Alen.

4. Kukasti nos

Najviše podseća na ptičji kljun. Ove ljude ne zanima šta drugi misle o njima. Gledaju svoja posla i rade naporno kako bi ostvarili što su naumili, često se i buneći usput. Ima ga Barbra Strejsend.

5. Ravan nos

Dugačak je i ravan, a u odnosu na lice čini ugao od približno 45 stepeni. Reč je o temperamentnim i inteligentnim ljudima jakog karaktera. Ima ga Dženifer Aniston.

6. Orlovski nos

Izbočen je i zakrivljen od nosne kosti do vrha. Ljudi koji ga imaju su vrlo atraktivni, dominantni, šarmantni, taktični i imaju „nos“ za biznis. Ima ga Ejdrijen Brodi.

7. Rimski nos

Dugačak je i vrh mu je isto zakrivljen prema dole, kao kod grčkog nosa, ali ovaj ima i malu izbočinu malo ispod očiju. Nose ga jake osobnosti velikog uticaja na druge. Ima ga Nikola Sarkozi.

8. Božanstveni nos

Dugački su i ravni, poprilično simetrični s obe strane i prćasti pri kraju. Ima ih malo ljudi. Iako je ovaj nos većini ljudi vrlo privlačan, njihovi vlasnici bore se s emotivnim i duhovnim sazrevanjem jer u duši uvek ostaju deca. Ima ga glumica Keri Maligen.

(24sata.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com