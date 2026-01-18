Obratite pažnju na ove 3 stvari: Evo kako da prepoznate falsifikovan novac koji je preplavio Srbiju

Zamislite onaj osećaj hladnog tuša kada na kasi, nakon naporne nedelje i punih kolica namirnica, prodavac tiho kaže: „Ova novčanica ne prolazi.“ U trenutku, vaš teško zarađeni novac postaje bezvredni komad papira. Ovo nije scenario iz filma, već surova realnost koja pogađa hiljade građana, jer je kako prepoznati falsifikovan novac postala veština neophodna za preživljavanje u današnjoj ekonomskoj džungli.

Dok svi žurimo za obavezama, prevaranti računaju upravo na našu nepažnju i umor.

Naši stari su govorili da „novac ima svoj glas“ i da se pravi dukat poznaje po zvuku kada padne na sto. Iako danas retko koristimo dukate, ta mudrost iskusnih trgovaca nikada nije bila aktuelnija. Iskustva bankara uče nas da se autentičnost ne proverava samo očima, već svim čulima. Mnogi veruju da je tehnologija jedina odbrana, međutim – vaše ruke i oči su najpouzdaniji detektor, samo ako znate gde da gledate.

Metoda tri dodira: Tajna koju bankari kriju

Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje dok u žurbi trpa kusur u novčanik. Da ne biste postali žrtva prevare, morate usvojiti ritual provere koji traje svega nekoliko sekundi. Evo kako prepoznati falsifikovan novac bez skupe opreme, koristeći se metodama koje preporučuju stručnjaci Narodne banke, ali i logika naših baka.

Osetite zvuk i teksturu papira: Prava novčanica nikada nije običan papir. Ona je izrađena od pamučnih vlakana, što joj daje specifičnu elastičnost i onaj prepoznatljiv, oštar zvuk kada je protreseš. Falsifikat je često gladak, beživotan i „tup“ na dodir. Pređite prstom preko glavnog motiva (portreta) – na originalu ćete osetiti blagi reljef, dok je kopija potpuno ravna.

Pogledajte kroz nju (Vodeni žig): Ovo je trenutak istine. Podignite novčanicu prema izvoru svetlosti. U belom delu mora se jasno ocrtati lik sa portreta, kao i vrednost novčanice. Kod falsifikata, ovaj deo je često mutan, naknadno doštampan ili potpuno nedostaje. Ako ne vidite jasne konture, verovatno držite lažnjak.

Igra svetlosti (Hologram i nit): Nagnite novčanicu. Hologramska traka ili kinegram moraju menjati boje i prikazivati različite motive zavisno od ugla gledanja. Zaštitna nit treba da postane neprekidna linija kada se gleda kroz svetlo. Ako hologram samo sija bez promene motiva, to je siguran znak prevare.

Ne dozvolite da vas prevare

Statistika je neumoljiva – sitni apoeni se sve češće falsifikuju jer ljudi retko obraćaju pažnju na njih. Zato je važno da znate kako prepoznati falsifikovan novac čak i kada su u pitanju manje sume. To nije paranoja, to je finansijska odgovornost prema vašoj porodici.

Zlata vredan savet:

Sledeći put kada vam neko vraća kusur, ne stidite se da zastanete. Tih pet sekundi provere „okreni, opipaj, pogledaj“ mogu vam sačuvati hiljade dinara. Zapamtite, prevaranti računaju na vašu žurbu – ne poklanjajte im taj luksuz!

Šta vi mislite, da li smo postali previše neoprezni sa gotovinom?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com