Od bake je čula za trik sa jastukom, sada spava kao beba: Isprobajte još večeras, krajnje je jednostavno

Rezultati su neverovatni!

Čak i ako živite zdravo, desi se da imate poteškoće sa spavanjem, teško zaspite, budite se tokom noći, imate noćne more. Ako je to slučaj, donosimo vam prirodan i jednostavan trik koji su koristile i naše bake.

Lavanda – naziv potiče od latinske reči „lavare“ – (oprati, ispirati) je zimzeleni žbun poreklom sa Mediterana. Pored eteričnog ulja, cvetovi lavande sadrže i korisne tanine (imaju antibakterijska i antiinflamatorna svojstva), kumarine (imaju umirujuće, antispazmodičko i antikancerogeno dejstvo), fitosterole (imaju antiinflamatorno, antipiretičko dejstvo, jačaju imunitet ), antocijanini (antialergijski, antifungalni), anti-gljivična svojstva, mineralna jedinjenja.

Lavanda ispod jastuka? Probajte pre spavanja

Pokazalo se da lavanda ima smirujući efekat na osnovu brojnih istraživanja. Ako patite od nesanice ili teško zaspite, stavite suvo cveće i listove lavande ispod jastuka. Da bi nam duže služili, vredi ih staviti u platnenu torbu. Ne samo da će spavaća soba lepo mirisati, već ćete se osećati i opušteno. Garantujemo da će vam biti mnogo lakše da zaspite, čak i nakon napornog i teškog dana.

