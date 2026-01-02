Odbrojavanje do Božića: Šta treba ispoštovati, a šta nikako ne smete da radite do 7. januara

U danima do Božića naglasak je na postu, miru u kući, odlasku u crkvu, praštanju i dobrim delima, a Badnje veče je uvod u božićnu radost

Pravoslavni vernici u Srbiji Božić slave 7. januara, a dani koji mu prethode u narodu se često opisuju kao završna priprema – i duhovna i porodična.

U tom periodu naglasak je na postu, miru u kući, odlasku u crkvu, praštanju i dobrim delima, dok Badnji dan i Badnje veče uvode u samu božićnu radost.

Dani do Božića: kako izgleda poslednja nedelja pripreme

Do 5. januara: završnica posta i “mir u kući”

U prvim danima januara, vernici koji poste ulaze u završnicu Božićnog posta, koji traje do 6. januara. Post se, prema crkvenom učenju, ne svodi samo na jelovnik, već podrazumeva i uzdržavanje od svađe, ogovaranja, preterivanja, kao i više molitve i milosrđa.

U praksi, mnogi tada “pojačaju” disciplinu: češće se sprema posna hrana, izbegavaju se teške proslave, a u kući se dogovara ko šta radi za Badnji dan i Božić – od nabavke badnjaka do pripreme česnice i božićne trpeze.

6. januar: Badnji dan – poslednji i najstroži dan posta

Badnji dan se obeležava uoči Božića i u tradiciji je snažno vezan za badnjak, po kome je i dobio ime. U mnogim krajevima se badnjak seče ili nabavlja ujutru. U gradovima se često preuzima u crkvi, gde se uveče organizuje i zajedničko nalaganje badnjaka.

Za Badnji dan se u izvorima o postu posebno naglašava strožiji režim – uobičajeno “na vodi”. Večera je posna, a smisao dana je bdenje i priprema za praznik.

Badnje veče: badnjak, slama i posna trpeza

Badnje veče je porodično veče. Ukućani se okupljaju, a u mnogim domovima se unosi badnjak, ponegde i slama kao simbol podsećanja na Hristovo rođenje u jaslama. Običaji se razlikuju po kraju, ali ideja je slična – dom se “priprema” da dočeka Božić.

Na trpezi su najčešće posna jela (pasulj, riba, suvo voće, orasi), a večera je bez raskoši. Poenta je u zajedništvu, a ne u “meniju”.

7. januar: Božić – česnica, položajnik i pozdrav

Na Božić se u mnogim kućama mesi česnica – pogača u koju se stavlja novčić, a zatim se lomi među ukućanima. Ko dobije novčić, u narodnom verovanju ima “sreću i napredak” tokom godine.

Poseban običaj je položajnik (negde položnik) – prva muška osoba koja uđe u kuću na Božić. Uz čestitanje i simbolično “džaranje” vatre da bude zdravlja i napretka.

Uobičajen božićni pozdrav je:

Hristos se rodi

Vaistinu se rodi

