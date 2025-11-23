Odgovor učenika na zadatak iz matematike nasmejao je celi region, morate da vidite ovaj hit

Na društvenoj mreži X pojavila se fotografija zadatka iz matematike na kojoj se vidi odgovor učenika, a koji je do suza nasmejao mnoge korisnike.

Tekst zadatka glasi:

– Mama je pojela tri kolača, tata je pojeo četiri kolača više od mame. Koliko su kolača pojeli ukupno?

Na fotografiji se vidi i navodni odgovor đaka.

– Tepsiju – piše na liniji ispod zadatka.

Sudeći po reakcijama odgovor je nasmejao mnoge korisnike, a neki su ispod objave ostavili i komentare.

Po rukopisu bi moglo da se zaključi i da je ovde u pomoć priskočio neko stariji, ali odgovor je u svakom slučaju hit. 😂

