Odgovor učenika na zadatak iz matematike nasmejao je celi region, morate da vidite ovaj hit

Na društvenoj mreži X pojavila se fotografija zadatka iz matematike na kojoj se vidi odgovor učenika, a koji je do suza nasmejao mnoge korisnike.
Tekst zadatka glasi:
– Mama je pojela tri kolača, tata je pojeo četiri kolača više od mame. Koliko su kolača pojeli ukupno?
Na fotografiji se vidi i navodni odgovor đaka.
– Tepsiju – piše na liniji ispod zadatka.
Sudeći po reakcijama odgovor je nasmejao mnoge korisnike, a neki su ispod objave ostavili i komentare.
Po rukopisu bi moglo da se zaključi i da je ovde u pomoć priskočio neko stariji, ali odgovor je u svakom slučaju hit. 😂
