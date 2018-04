Odlaze da rade u Nemačku pa traže socijalnu pomoć: Ako lažete, bićete uhvaćeni

Pre nekoliko dana objavljeno je kako u Nemačkoj više od 15 hiljada Bosanaca, skoro 17 hiljada Hrvata i čak 54.000 Srba prima socijalnu pomoć. Razlog tome leži u činjenici da socijalna pomoć u Nemačkoj iznosi koliko i prosečna plata u Bosni i Hercegovini.

U Nemačkoj se prima oko 416 evra socijalne pomoći, a prosečna plata u BiH iznosi 844 KM. Takođe, treba naglasiti kako postoje dva sistema socijalne pomoći: klasični i Hartz 4.

– Dobijam socijalnu pomoć, a radim ‘na crno’ dok me ne uhvate. Od pomoći platim stan, a od plate mi dosta ostane. Na primer, 2500 evra dobijem ‘na ruke’. Mogao sam da biram da mi ta plata bude bruto i dobio bih oko 1300 evra ‘na ruke’. Šta bih ja s time? Ovako zaradim i za porodicu, i za sebe, a ako me uhvate, neka me vrate u moju zemlju. Nemam prevelikog izbora – ispričao je za Jutarnji list jedan radnik iz Hrvatske, čija priča samo potvrđuje činjenicu da savršen sistem nigde ne postoji.

Koliko je pokušaja prevare, potvrđuje i stranica „Idemo u Nemačku, Oglasi – posao“ čiji je jedan od urednika Stjepan Bingula, čovek koji je brojnim ljudima sa ovih prostora pomogao u traženju posla i snalaženju u Nemačkoj u prvim danima. Tako je jedan od korisnika koji se još „nije snašao“ za socijalnu pomoć napisao: „Koji posao u Nemačkoj treba naći i na njemu marljivo raditi kako bih za nekoliko godina tog mukotrpnog rada i vremenskog odricanja imao pravo na socijalnu pomoć?“

Dok jedni umiru od smeha jer je čovek imenom i prezimenom tražio pomoć, drugi, koji je već primaju, daju mu savete kako doći do nje. Međutim, kako je Nemačkoj dosta onih koji će iskorišćavati državu, donet je zakon koji precizira da oni koji nikad nisu radili u Nemačkoj moraju čekati pet godina da bi počeli da koriste socijalnu pomoć jer, kako stoji u obrazloženju, pridošlice iz evropskih zemalja predstavljaju veliko opterećenje za tu zemlju.

Takođe, sve je više onih koji moraju vraćati novac jer se ispostavilo kako nisu socijalni slučajevi kakvim su se predstavljali, a „češljanje“ onih koji iskorišćavaju sistem će se nastaviti.

– Svako ko mora vraćati ilegalno primljen novac lagao je i spletkario i na kraju su ga uhvatili. Tada je kriva država jer ‘jaše’ jadan, gladan narod, mrzi ih jer su stranci, ne da im živeti. Nemačka je predivna zemlja. Svi imaju ista prava, svi mogu i smeju da rade i imaju sve mogućnosti za lep život. Ostavite se socijalne i kojekakvih pomoći po sistemu ‘zašto ne uzeti kad je besplatno?’. Sve ‘besplatno’ kad-tad dođe na naplatu. Ostavite se onih koji vam savetuju kako doći do socijalne pomoći. To su zgubidani koji ni u svojoj zemlji nisu radili, nego su živeli na tuđoj grbači – bila to država, rodbina ili roditelji – poručio je Bingula, urednik stranica „Nova budućnost u Nemačkoj“ i „Idemo u Nemačku, Oglasi – posao“.