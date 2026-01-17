Odmah prestanite: Ako ovako pijete kafu, vaše srce je u ozbiljnoj opasnosti – niste ni svesni šta sebi radite

Ako ovako pijete kafu, nesvesno stavljate svoj najvažniji mišić – srce – pred ozbiljan izazov.

Koliko puta ste se probudili sa samo jednom mišlju na umu – onaj prvi, topli gutljaj koji vraća boju u sivilo jutra? Miris koji se širi kuhinjom nije samo miris buđenja, to je miris doma, sigurnosti i tradicije. Međutim, dok svi žurimo da pristavimo džezvu, rešenje za naše zdravlje nam izmiče pred očima.

Stručnjaci sve glasnije upozoravaju da nije svaka šoljica ista. Iako se kafa smatra eliksirom dugovečnosti zbog svojih antioksidanata, način na koji je pripremamo i konzumiramo može pretvoriti lek u otrov. Upravo ovde leži ključna greška koju većina ljudi na Balkanu pravi, verujući da je „jaka i crna“ jedini pravi izbor.

Zašto je rizično ako ovako pijete kafu?

Prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje dok uživa u razgovoru sa prijateljima. Reč je o talogu i načinu filtriranja. Naime, tradicionalna, nefiltrirana kafa (bilo da je turska, grčka ili domaća) sadrži visoke koncentracije supstanci poznatih kao kafestol i kahveol. Ova ulja, koja se prirodno nalaze u zrnu kafe, a koja papirni filteri uspešno zadržavaju, kod nefiltrirane kafe završavaju direktno u vašem organizmu.

Dugogodišnja istraživanja su pokazala da ova jedinjenja mogu značajno da podignu nivo lošeg (LDL) holesterola i triglicerida u krvi. Ako ovako pijete kafu godinama, bez mere i opreza, stvarate tihi pritisak na krvne sudove, što srce dovodi u stanje stalne pripravnosti i stresa. Ali, nemojte odmah bacati džezvu – rešenje postoji i vrlo je jednostavno.

Zlata vredan savet za bezbedno uživanje

Ne morate se odreći svog omiljenog napitka da biste sačuvali zdravlje. Potrebno je samo da uvedete male, ali ključne promene u svoj ritual. Najpoznatiji lekari iz naroda, ali i savremeni kardiolozi, slažu se u sledećim preporukama koje momentalno smanjuju rizik:

Nikada na prazan stomak: Kiselina iz kafe na prazan želudac izaziva stresni odgovor organizma. Uvek prvo pojedite bar nekoliko zalogaja.

Voda je obavezna: Uz svaku šoljicu kafe popijte čašu vode. Ovo nije samo bonton u kafani, već način da isperete viška kofeina i hidrirate telo.

Ostavite talog: Nikada ne pijte kafu „do dna“. Najveća koncentracija štetnih ulja nalazi se upravo u poslednjem gutljaju koji često popijemo nesvesno.

Dodajte začin: Prstohvat cimeta ili kardamoma ne samo da poboljšava ukus, već pomaže u regulaciji šećera u krvi, smanjujući nagli skok energije i kasniji pad.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz džezve širi toplina i ukus koji svi obožavaju, ali sada to možete raditi bez griže savesti. Primenite ove savete već danas. Vaše telo će vam biti zahvalno, a vi ćete i dalje uživati u svakom gutljaju, znajući da činite najbolje za sebe. Šta vi mislite? Da li ste spremni da promenite jutarnju rutinu zarad zdravlja?

