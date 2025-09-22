Odmah uradite 1 stvar i samo gledajte rezultat: Nikad više nećete biti preplavljeni znojem kada je toplo

Rešenje ipak postoji za one koji se često znoje.

Odmah uradite ovo i samo gledajte rezultat – nikad više nećete biti preplavljeni znojem kada je toplo.

Tokom vrucina, obilno znojenje je prirodna reakcija tela, ali može biti i neprijatno. Evo nekoliko korisnih saveta kako da ga bolje kontrolišete:

1. Redovno se tuširajte

Tuširanje uklanja mrtve ćelije kože, prljavštinu i znoj. Uz to, pomaže vam da se osvežite i manje znojite. Preporučljivo je tuširati se ujutro ako ste se znojili tokom noći, kao i uveče pre spavanja.

2. Pijte dovoljno tečnosti

Unosite dovoljno vode kako biste nadoknadili izgubljenu tečnost usled znojenja. Redovna hidratacija pomaže da se telo hladi i smanjuje znojenje.

3. Redovno vežbajte

Iako vežbanje može povećati znojenje, dugoročno pomaže u regulisanju znojenja i smanjenju neprijatnih mirisa. Nakon vežbanja, istuširajte se mlakom vodom za osveženje.

4. Nosite laganu i prozračnu odeću

Izbegavajte usku odeću tokom toplog vremena. U širokoj odeći, vaša koža može da diše, a vazduh prolazi do nje i hladi vas. Birajte laganu odeću koja ne privlači sunčeve zrake.

5. Koristite sprej za lice i telo

Prskanje vodom ili hidratantnim rastvorom hidrira i neguje kožu, pomaže kod jakog znojenja, a takođe je korisno za akne i bubuljice koje se pojavljuju zbog znoja i prljavštine.

6. Izbegavajte začinjenu hranu i previše kafe

Začinjena hrana greje telo, dok kofein stimuliše nadbubrežne žlezde, povećavajući znojenje stopala, dlanova i pazuha. Manji, češći obroci mogu pomoći da se rashladite, jer telo proizvodi toplotu prilikom varenja hrane.

