Na 30 dana se odrekla društvenih mreža — evo kako joj je to promenilo život

U svetu u kojem su društvene mreže gotovo neizostavan deo svakodnevnog života, odlučiti se na pauzu može delovati ekstremno. Jedna žena odlučila je da se na mesec dana potpuno isključi sa Facebooka, Instagrama i TikToka, i iskustvo koje je stekla promenilo je njen pogled na tehnologiju i lični život. Ovaj korak pomogao joj je na putu za odvikavanje od društvenih mreža.

Zašto se odlučila na digitalnu detoksikaciju?

Razlog nije bio samo umor od notifikacija i konstantnog skrolovanja. Kako kaže, osećala je mentalnu iscrpljenost, poređenje sa drugim ljudima i gubitak fokusiranosti na stvarne ciljeve. Želela je da proveri kako će njen život izgledati bez stalnog virtuelnog kontakta sa svetom. Proces odvikavanja od društvenih mreža bio je ključan za nju.

Prvih nedelju dana — izazovi i otkrića

Prvih nekoliko dana bile su najteže. Navike su bile duboko ukorenjene: automatski je posezala za telefonom, proveravala obaveštenja i refleksno klikala na aplikacije dok je prolazila kroz proces odvikavanja.

Međutim, već posle nedelju dana, primetila je prve promene, značajne u njenom odvikavanju od društvenih mreža:

Manje stresa i nervoze

Više vremena za knjige, šetnje i razgovore uživo

Smanjenje osećaja zavisnosti od tuđih života i postova

Kako se menjalo njeno raspoloženje?

Do kraja druge nedelje, mentalna jasnoća je postajala očigledna. Umesto stalne fragmentacije pažnje, njena koncentracija na posao i hobije bila je jača. Takođe, osećala je veći mir i zadovoljstvo malim stvarima, kao što su šolja kafe, kućni ljubimci ili dug razgovor sa prijateljem. Odvikavanje od društvenih mreža donelo joj je osećaj ispunjenosti.

Treća i četvrta nedelja — nova rutina

Kada je stigla do treće nedelje, njen dan je bio potpuno drugačiji. Više nije osećala potrebu da proverava društvene mreže i naučila je kako da planira vreme. Aktivnosti koje su ranije bile zanemarene, poput kuvanja ili vežbanja, postale su deo njene dnevne rutine. Odvikavanje od društvenih mreža omogućilo joj je da razvije nove navike.

Takođe, shvatila je koliko stvarni kontakti i iskustva donose više zadovoljstva od lajkova i komentara. Proces odvikavanja od društvenih mreža takođe je pomogao u obnovi tih veza.

Šta je naučila iz ovog eksperimenta?

Pauza od društvenih mreža može značajno poboljšati mentalno zdravlje.

Više vremena u stvarnom svetu doprinosi boljoj produktivnosti.

Digitalna detoksikacija pomaže da prepoznamo šta nam je zaista važno.

Ona planira da u budućnosti uvek ostavi barem nekoliko sati dnevno bez društvenih mreža, kako bi sačuvala ravnotežu između digitalnog i stvarnog života.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com