Oglasila se supruga Mike Aleksića

Biljana Mašić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, supruga Miroslava Mike Aleksića, koji je uhapšen zbog sumnje da je silovao i seksualno zlostavljao polaznice njegove škole glume, oglasila se prvi put o ovom slučaju.

„Biće šta će biti“, rekla je supruga osumnjičenog Mike Aleksića i dodala da nema daljih komentara, prenosi „Blic“.

Podsetimo, Miroslav Mika Aleksić uhapšen je pre dva dana zbog osnova sumnje da je izvršio krivična dela silovanje i nedozvoljene polne radnje.

Snimak „Mikinog metoda“: Vređa decu, devojčice imitiraju folk pevačice i sve to „za njihovo dobro“

Kako je MUP saopštio, on je osumnjičen da je u periodu od 2012. do 2020. godine, u prostorijama svoje škole glume u Beogradu, seksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve za vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne.

Poznatom profesoru glume određeno je zadržavanje i on će danas biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Nakon javnog poziva policije da se jave druge devojke koje je Aleksić seksualno napastvovao, još dve osobe su ga prijavile policiji.

(B92)

