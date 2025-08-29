On nikad nije igrao po pravilima: Sledite njegovih 5 principa i proživećete život bez kajanja!

Čovek koji je imao „žestoke“ stavove o svemu i to javno i bez ustručavanja prikazivao

Čarls Bukovski je bio američki pesnik, pripovedač i romanopisac. Danas se smatra jednim od najuticajnijih pisaca bitničke generacije (engl. beat generation). Ostaće upamćen po svom eksplicitnom, sirovom, ponekad čak vulgarnom književnom izrazu i svojim pričama o simpatičnim gubitnicima sa margina američkog društva.

Čarls Bukovski, ostavio je „u amanet“ budućim generacijama i nekoliko veoma korisnih stavova koji zaista mogu da ulepšaju život.

Nikada nemojte da se zadovoljavate malim stvarima:

„Želeo sam ceo svet ili ništa“

Volite sebe:

„Nikad nisam sreo drugog čoveka koji bih želeo da budem. Pa čak i ako je to obmana, poprilično je to srećna obmana“.

Živite život punim plućima:

„Nije strašna smrt, već životi koje ljudi žive ili ne žive do svoje smrti“.

Jači si nego što misliš:

„Ponekad se izvlačite iz kreveta ujutru, misleći: Danas stvarno ne mogu, ali iznutra se smejete sami sebi, jer ste se već toliko puta tako osećali…“

Imaj poverenja u sebe:

„Problem sa svetom je što su inteligentni ljudi uvek puni sumnje“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com