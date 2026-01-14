Oni koji žive u najhladnijim zemljama nikada ne prave grešku kao mi: Zato su im ruke i noge uvek tople

Ljudi koji žive u uslovima gde hladnoća ne prašta greške znaju jedno – ako telo pogrešno obučete, prvo će osetiti ruke i noge.

Ljudi koji žive u hladnim, arktičkim predelima, poput Eskima, vekovima su razvijali načine da zadrže toplotu na ekstremnoj hladnoći – i upravo zbog toga njihove navike danas deluju gotovo kontraintuitivno.

Nije problem u hladnoći. Nije čak ni u garderobi. Problem je u jednoj navici koju skoro svi imamo, a koja na temperaturama ispod nule bukvalno „isključuje“ cirkulaciju u prstima. Ljudi koji žive u uslovima gde hladnoća ne prašta greške znaju jedno – ako telo pogrešno obučete, ono će prvo odustati od ruku i stopala.

Zato vam se dešava da su prsti ukočeni već posle nekoliko minuta, dok ostatak tela deluje sasvim u redu.

Greška koju skoro svi prave zimi

Kada nam je hladno, instinktivno oblačimo jedan debeo sloj – debele čarape, glomazne rukavice, tesnu obuću. Time zapravo pravimo suprotan efekat. Pritisak prekida cirkulaciju, vazduh nema gde da se zadrži, a telo se hladi još brže.

Zašto tanki slojevi greju bolje

Ljudi koji žive na severu koriste višeslojni sistem koji funkcioniše kao toplotna mreža. Između tankih slojeva ostaje zarobljen vazduh, a vazduh je najbolji prirodni izolator.

Najefikasnija kombinacija:

tanak termo sloj direktno na koži

srednji sloj koji zadržava toplotu

spoljašnji sloj koji štiti od vetra i vlage

Ovo važi i za čarape i za rukavice. Dve tanje gotovo uvek greju bolje od jedne debele.

Suvoća je važnija od toplote

Ako vam se stopala ili dlanovi ovlaže, toplota momentalno nestaje. Vlaga hladi brže nego što mislite, naročito kada se zaustavite ili usporite kretanje.

Zato je važno:

nositi čarape koje upijaju znoj

menjati vlažne slojeve čim osetite vlagu

izbegavati materijale koji „zaključavaju“ znoj uz kožu

Topla, ali mokra čarapa zapravo je najbrži put do ledenih stopala.

Zašto izolacija treba da bude spolja

Tradicionalne rukavice sa severa imaju krzno ili izolaciju okrenutu ka spolja. Razlog je jednostavan – vlakna stvaraju vazdušni džep koji zadržava toplotu, umesto da je sabija.

I danas se isti efekat postiže rukavicama i čizmama koje imaju vazdušne komore ili „puf“ strukturu. Ako je izolacija previše zbijena – greje manje, prenosi ona.rs.

Ako su vam stopala ledena, problem je često gore

Telo u hladnoći prvo štiti vitalne organe. Ako glava, vrat ili leđa gube toplotu, cirkulacija u rukama i stopalima se smanjuje.

Zato je važno:

nositi kapu ili kapuljaču

zaštititi vrat i potiljak

zatvoriti sve delove gde ulazi vetar

Topla glava često znači – topli prsti.

Disanje kroz šal pomaže više nego što mislite

Kada dišete direktno leden vazduh, telo ulazi u stres. Disanjem kroz šal ili tkaninu vazduh se zagreva pre nego što uđe u pluća, a to pomaže stabilnijoj cirkulaciji u celom telu.

Manje šoka za organizam znači više toplote u ekstremitetima

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com