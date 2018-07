Oni NE vole ljude, ali vole životinje…

– Meni jedna jako draga osoba pre nekoliko meseci, ušavši u jednu ljubavnu vezu koja je jako diskutabilna, na moje pitanje kako je došlo do spoja, kakav je kao čovek i znate ono klasika, ona meni reče: „Privuklo me je kod njega (između ostalog) to što ni on ni ja NE volimo ljude, ali zato volimo životinje“… Inače, imaju nekih pet pasa, za pohvalu svakako…

Ja ostadoh šokirana… Razumem, teška vremena, nemaština, gramzivost, razočarenja u prijatelje, porodicu…

Ako iole voliš sebe (ne na negativan način), ako veruješ sebi, valjda veruješ i drugima? Ne propagiram naivnost, ali ne voleti ljude, a pri tom si LJUD… to mi nekao dođe zastrašujuće, ili ja preterujem… (Gotika)

– Čovek će da te razočara, životinja nikad. Ona ce uvek iskreno da ti se obraduje kada te vidi i neće kao čovek da ti se umiljava kada joj treba nešto. Ne mogu da kažem da ne volim ljude, ali više volim životinje. Pomogla bih i jednoj i drugoj strani, ali znam da bih od životinje dobila veću zahvalnicu nego od čoveka. (andja789)

– iz mog iskustva, ti koji preterano vole životinjice, a koji uporno pljuju po ljudima (što rečima, što fb statusima, ili na netu), najveći su ljudski ološ, sebičnjaci, koji vole životinje samo zato što one ne mogu da pričaju, a samim tim nemaju sposobnost ni da im se suprostave… pa ih je lako voleti, kad nemaju moć govora. (Klonirani Šime)

Priključite se diskusiji o ovoj temi na Forumu Krstarice…