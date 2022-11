Oprezno: Ovih 6 navika povećavaju šanse da vam se brak raspasti

Još je davne 1970. godine započela studija koju je vodio dr. Džon Gotman sa svojim timom, a kako bi se saznalo što to tačno ljudi rade u ljubavnim vezama i njihove navike pratili su dugi niz godina. Saznali su kako parovi koji se rastaju u roku od 6 godina nakon venčanja često neguje iste navike. Evo o kojim je navikama reč.

1. Grub početak

Prva tri minuta razgovora su dobar pokazatelj kako će razgovor završiti. Ako on započne nežno, veće su šanse da će u tom tonu i završiti. Ako započne grubim rečima, verovatno će voditi i do takvog kraja. Grubi razgovor uključuje reč „ti“ koju prate reči kao što su „uvek“ ili „nikada“. Na primer: Nikada ne pomažeš u kućnim poslovima, ili: „stalno si na telefonu“. Drugi indikator je povlačenje tema u kojima će se druga strana osećati loše ili korišćenje pretećeg tona. Čini se da parovi koji se rastaju često koriste grube reči i vode teške razgovore.

2. Korišćenje kritike tokom svađe

Stručnjaci nazivaju ovakvo ponašanje korištenje četiri jahača Apokalipse u razgovoru, a ako vam nije poznato radi se o mitskim figurama koje se pojavljuju u bibliji, ali se ovaj izraz koristi i kao signal za kraj figure i pojavljuju se u priči o kraju sveta. Ali koristi se i za označavanje kraja odnosa. U tom smislu oni predstavljaju:

Kritiku: Kritika bi se mogla da se opiše kao pritužba; kada ističite mane nečijeg karaktera.

Odbrambeni stav: Kada se osoba nađe u ovoj situaciji ona će preterano objašnjavati i neće slušati šta partner govori.

Odbijanje komunikacije: Osoba će tada izgledati kako i govor: kao zid. Dok partner govori, osoba će se isključiti i ignorisati.

Prezir: Može se raditi i o emocionalnom zlostavljaju, ali svakako je u pitanju preterano kritičko ponašanje.

3. „Hronična poplava“

Što se češće par nalazi u negativnom ciklusu konflikta, doći će i do hronične poplave, a taj se izraz koristi kada smo stalno izloženi stresu i konfliktu. Telo će tada otpuštati hormon stresa koji će onemogućiti da osoba brzo dođe do rešenja. Ako partneri znaju kako da predahnu od svađa, neće doći do hroničnog problema, ali ako se stvari ne menjaju, a svađe se ponavljaju, ljubavna veza će sigurno tokom vremena postati nesrećna.

4. Govor tela

Govor tela je važan deo odnosa, sviđalo se to nama ili ne, partner će stalno proveravati šta govorimo telom i tako proveravati je li siguran u odnosu ili ne. Osobe čiji govor tela otkriva prijetnju sigurno će s partnerom doživeti konflikt.

5. Propali pokušaj popravke

U svakoj će vezi doći do problema i sasvim je normalno da se parovi svađaju. Ali oni u „zdravim“ vezama će se lako dogovoriti i sve popraviti. Poređenja radi, oni parovi koji se bliže razvodu mnogo manje rade na ispravljanju štete te će teško prihvatiti partnerovu želju da to uradi.

6. Jak fokus na loša sećanja

Srećni parovi često govore o lepim uspomenama, dele priče i prisećaju se omiljenih trenutaka i događaja, kako su se upoznali, gde su letovali i šta im nedostaje iz tih dana. Kada dođu teški trenuci, oni će uvek dobrim mislima zaseniti ružne. Primer razgovora bi bio: „ovo je stvarno težak mesec… ali proveli smo tako puno lepih godina zajedno, i ovo će proći…“

Nesrećni parovi će više vremena provesti fokusirani na stvari koje su krenule pogrešno, a velike količine energije će trošiti kako bi usmerili razgovor prema lošem pa će oni reći: „Ovo je bio stvarno dobar mesec, šteta što svi ostali nisu tako dobri“.

Ali postoji rešenje za takvo ponašanje

Dobra je vest da se sve te navike mogu poništiti, a to znači da čete čim primetite neke od gore navedenih stvari u svojoj vezi promeniti ponašanje. Kako menjate ponašanje, moći ćete i da primetite kako se odnos s partnerom menja. Za grubi početak je tako rešenje naučiti kako da nežnije iskazujete svoje stavove, pa umesto da partnera upozorite kako je stalno na telefonu recite mu da ste usamljeni i da biste rado proveli više vremena u društvu partnera nego na telefonu.

