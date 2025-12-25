Oprezno tokom praznika: Evo koliko čašica pića otkriva da ste alkoholičar

Mnogi uživaju u čaši vina, ali granica je tanja nego što mislite. Saznajte kada navika postaje opasna i da li ste možda teški alkoholičar.

Tokom praznične sezone, mnogo ljudi poseže za alkoholom da bi se opustili, ali količina koja nekoga kvalifikuje kao „teškog alkoholičara“ je manja nego što biste možda pomislili. Ljudi imaju tendenciju da procenjuju svoj unos po broju čaša, flaša ili limenki, ali to stvara pogrešnu sliku.

Granica je mnogo manja nego što ste mislili

Prema rečima dr Sare Garsed, granica koja definiše teške alkoholičare mnogo je niža nego što većina nas pretpostavlja. Ako ste žena koja konzumira osam ili više pića nedeljno, ili muškarac koji popije 15 ili više pića, medicinski gledano, nalazite se u zoni visokog rizika.

Ovaj podatak deluje otrežnjujuće jer se lako dostiže. Dve čaše vina uz večeru četiri puta nedeljno i već ste prešli prag. Nije potrebno da gubite kontrolu nad ponašanjem da bi vaše telo trpelo ozbiljne posledice. Teški alkoholičar se ne prepoznaje samo po vidljivom pijanstvu, već po kumulativnoj šteti koju nanosi svojim organima, prvenstveno jetri i srcu.

Kako se neprimetno postaje teški alkoholičar?

Problem nastaje jer se alkohol često normalizuje kao deo društvenog života ili mehanizam za opuštanje. Međutim, doktor Garsed upozorava i na fenomen „prekomernog opijanja“ (binge drinking). Za muškarce to znači pet ili više pića u roku od dva sata, dok je za žene ta granica četiri pića. Čak i ako ne pijete svakog dana, ovakvi vikend-ispadi vas svrstavaju u kategoriju gde je termin teški alkoholičar nažalost primenjiv.

Važno je da razumete da telo ne pravi razliku između skupog vina i jeftinog žestokog pića; etanol je ono što uzrokuje upale, oštećenja mozga i povećava rizik od hroničnih bolesti. Mnogi ljudi žive u uverenju da „drže stvari pod kontrolom“ dok im rezultati krvne slike ne pokažu suprotno.

Tihi signali koje telo šalje

Pre nego što se razvije potpuna zavisnost, telo šalje suptilne signale da je konzumacija prešla u crvenu zonu:

Poremećaj sna : Budite se umorni iako ste „spavali“ posle pića.

: Budite se umorni iako ste „spavali“ posle pića. Anksioznost : Povećana nervoza dan nakon konzumacije.

: Povećana nervoza dan nakon konzumacije. Promene na koži : Crvenilo lica ili dehidracija koja ne prolazi.

: Crvenilo lica ili dehidracija koja ne prolazi. Mentalna magla: Otežana koncentracija na poslu.

Smanjenje unosa alkohola ne znači odricanje od zadovoljstva, već biranje zdravlja i bistrine uma. Možda će vas iznenaditi koliko ćete se bolje osećati kada te večernje rituale zamenite biljnim čajem ili šetnjom. Ne dozvolite da vas navika definiše; preuzmite kontrolu i otkrijte novu energiju za koju niste ni znali da vam nedostaje!

