Optička iluzija otkriva najveću tajnu vaše ličnosti: Koja linija je duža?

Jeste li sigurni u ono što vidite? Ova optička iluzija je trik! Odgovor na pitanje razotkriva kako ste zaista naučeni da donosite sve odluke.

Linije su iste, ali vas mozak laže! Ova optička iluzija ne testira vaš vid, već otkriva najveću tajnu o tome kako donosite odluke.

Miler Lajerov test jedna je od najpoznatijih optičkih iluzija i savršen primer koliko lako naš mozak može da nas prevari. Na papiru deluje banalno. Dve linije iste dužine. Na krajevima strelice koje pokazuju u različitim pravcima. Ali mozak odmah bira favorita.

Jedna linija ima strelice okrenute ka spolja, druga ka unutra. Vizuelno je potpuno ista dužina, ali većina ljudi gleda onu sa strelicama okrenutim ka unutra i doživljava je kao dužu. Ako ste upravo pokušali da procenite dužinu, niste jedini.

Ova optička iluzija nam brutalno jasno pokazuje koliko naš vizuelni sistem voli da interpretira, procenjuje i izmišlja. U suštini, mozak čita strelice kao znak dubine i prostorne perspektive, pa automatski pravi pogrešnu procenu dužine.

su dugo verovali da Miler Lajer funkcioniše univerzalno, da svi ljudi sa normalnim vidom vide istu prevaru. Ali 1960-ih godina pojavila se ideja da bi kultura mogla da menja percepciju. Do tog trenutka, kaže PopSci, prenosi Smithsonian, a opisuje profesor Adam Alter sa Njujorškog univerziteta, gotovo svi učesnici testova bili su iz zapadnih, obrazovanih, bogatih i demokratskih društava.

Gotovo svi koji su videli ovu iluziju bili su iz zapadnih, bogatih, demokratskih društava.

Optička iluzija kao fenomen

Ti ljudi su gotovo uvek videli liniju sa strelicama okrenutim ka unutra kao dužu. Kada su istraživači počeli da testiraju i druge kulture, slika je potpuno pukla. Među afričkim plemenima, poput Bušmana sa juga Afrike, Suku plemena iz severne Angole i Bete sa Obale Slonovače, rezultati su bili sasvim drugačiji. Bušmani nisu videli nikakvu bitnu razliku. Linije su im delovale skoro identično.

Sličnu percepciju imali su i pripadnici Suku i Bete plemena. Linija B, ona sa strelicama okrenutim ka unutra, delovala im je tek za nijansu duža od linije A, ali ne dramatično kao kod zapadnih ispitanika.

To otkriće otvorilo je veliku raspravu. Ispostavilo se da iluzija nije univerzalna, već zavisi od toga u kakvom svetu živimo. Ljudi iz zapadnih društava stalno gledaju geometriju, prave uglove, pravolinijsku arhitekturu, perspektivu i dubinu na svakom koraku. Njihov vizuelni sistem je naučen da strelice čita kao 3D signal. Nasuprot tome, pripadnici plemena koja ne žive u geometrijski oblikovanom okruženju ne razvijaju iste percepcijske navike i zato ne padaju na istu optičku prevaru.

Dalja istraživanja pokazala su da samo kultura ne može da objasni sve razlike. Čak i računski modeli koji oponašaju ljudski vid ukazuju da se deo iluzije ipak oslanja na to kako vizuelni sistem prirodno obrađuje informacije. Ali ono što je postalo kristalno jasno jeste da ljudi iz WEIRD društava (Western, Educated, Industrial, Rich, Democracies) padaju na iluziju daleko češće nego pripadnici kultura koje nikada nisu bile izložene istim prostornim obrascima.

Drugim rečima, nije samo stvar u tome kako vidimo, nego i u tome kako smo naučeni da vidimo.

Šta vaš izbor govori o vama: Koja linija je duža?

Ako vam je linija sa strelicama okrenutim ka unutra izgledala duže: Verovatno živite u okruženju punom geometrije, perspektive i pravih uglova. Vaš mozak je dresiran da čita prostor kao arhitektonski crtež.

Ako vam se činilo da su linije skoro iste: Znači da vaš vizuelni sistem manje zavisi od naučenih obrazaca i više od čistog posmatranja.

U oba slučaja, odgovor govori manje o vidu, a mnogo više o svetu u kojem ste odrasli i najvećoj tajni vaše ličnosti: kako ste naučeni da gledate, piše Ona.rs.

