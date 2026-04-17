Spisak za 1. maj koji štedi novac: Koliko mesa i pića je zapravo dovoljno za 10 osoba da ništa ne pretekne

Organizacija za 1. maj: Koliko hrane i pića je zaista dovoljno za 10 ljudi

Prvi maj je onaj dan u godini kada svi kolektivno precenimo svoje kapacitete za jelo i piće.

Dok pakujete torbe i planirate roštilj, verovatno vas muči ista misao: „Samo da ne zafali“.

Istina je da višak hrane koji završi u kanti nije ništa drugo nego bačen novac.

Dobra organizacija za 1. maj podrazumeva da vaši gosti odu siti, a da vaš novčanik ne pretrpi ozbiljan udarac.

Matematika roštilja: Koliko grama mesa po osobi?

Najveća greška koju pravimo je kupovina kilograma mesa „po glavi stanovnika“.

Ako planirate mešano meso, standardna mera je 400 do 500 grama sirovog mesa po odrasloj osobi.

Za grupu od 10 ljudi, to znači da vam je ukupno potrebno 4 do 5 kilograma mesa.

Ova količina je sasvim dovoljna ako uzmete u obzir da ćete služiti i hleb, salate i priloge.

Pametan izbor namirnica uz organizaciju za 1. maj

Da biste uštedeli, fokusirajte se na ćevape, pljeskavice i piletinu, jer su oni često najpovoljniji i najbrže se pojedu.

Svinjski vrat ili krmenadle ostavite za manja okupljanja, jer kosti dodaju na težini, a smanjuju realnu količinu hrane.

Organizacija za 1. maj zahteva i kupovinu sezonskog povrća umesto skupih, uvoznih delikatesa.

Mladi luk, rotkvice i kupus salata su klasici koji su jeftini, a svi ih obožavaju uz roštilj.

Piće bez prosipanja: Realne mere za 10 gostiju

Kada je piće u pitanju, često kupujemo „na gajbe“ i završimo sa gomilom otvorenih flaša koje izvetre.

Za prosečno druženje od 5-6 sati, računajte na 3 do 4 pića po osobi.

Za ekipu od 10 ljudi, dva paketa piva (od po 10-12 flašica) i 3 litra vina su gornja granica.

Ne zaboravite na vodu – planirajte bar jedan litar obične ili kisele vode po gostu.

Dodaci koji „ubijaju“ glad, a čuvaju budžet

Hleb je vaš najbolji saveznik u uštedi. Umesto skupih peciva, uzmite obične vekne koje ćete kratko zapeći na roštilju.

Domaći namazi poput urnebesa ili kajmaka daju osećaj bogate trpeze uz minimalna ulaganja.

Krompir pečen u foliji direktno u žaru je skoro besplatan prilog koji oduševljava svakoga.

Mnogi zaborave da uz dobar prilog ljudi prirodno jedu manje skupog mesa.

SAVET

Meso uvek marinirajte sami dan ranije. Kupovno, unapred marinirano meso je često skuplje i lošijeg kvaliteta, dok domaća marinada od ulja, soli i začina čini i najjeftinije komade mesa mekim i sočnim.

Brzi odgovori za savršen izlet

Šta ako neko ostane gladan?

Uvek imajte u rezervi jedno pakovanje zamrznutih ćevapa ili dodatnu veknu hleba koju možete brzo iskoristiti ako se druženje produži.

Kako sačuvati meso koje preostane?

Ako ste ipak preterali, meso skinuto sa roštilja odmah stavite u čistu posudu sa poklopcem i u frižider; sutradan ga možete iskoristiti za sjajan sendvič ili salatu sa pastom.

