Džaba vam skupa odeća i stan, ovo vas odaje: 3 stvari koje rade samo ljudi bez trunke kulture i vaspitanja

Osnovna kultura i vaspitanje se vide u sitnicama, ne u novčaniku. Saznajte koje tri navike ruše vaš ugled i kako da ih odmah ispravite.

Osnovna kultura i vaspitanje: Džaba vam skupi satovi ako radite ove 3 stvari

Džaba markirana odeća i besna kola ako se pada na najjednostavnijim testovima ljudskosti. Često viđam ljude koji imaju sve, a ponašaju se kao da ne poznaju osnove suživota. Nivo čoveka ne određuje marka cipela, već to kako tretira one koji mu „nisu bitni“.

Mnogi misle da su elita samo zato što su se materijalno obezbedili. Zapravo, okolina odmah primeti kad neko nema „ono iz kuće“. Postoje tri navike koje bukvalno vrište da neko nema ni trunke vaspitanja, a najčešća se dešava dok smo u restoranu ili prodavnici.

Šta podrazumeva osnovna kultura i vaspitanje?

Osnovna kultura i vaspitanje je skup svesnih navika kojima pokazujemo poštovanje prema tuđem vremenu, radu i prostoru. To nije samo poznavanje escajga, već sposobnost da budemo ljubazni i odmereni u svakoj situaciji, bez obzira na to s kim razgovaramo.

1. Tretiranje osoblja kao da su nevidljivi

Ovo je nepogrešiv test karaktera. Neverovatno je koliko ljudi ume da bude „med i mleko“ sa moćnim prijateljima, a onda postanu neprijatni prema konobaru. Ako neko ne zna da kaže „dobar dan“ i „hvala“ osobi koja ga uslužuje, tu je vaspitanje na nuli.

Puckanje prstima konobaru je dno komunikacije.

Vikanje na radnike u marketu jer sistem koči ne rešava ništa.

Ignorisanje pozdrava portira ili čistačice u zgradi govori sve o vama.

Autoritet se ne gradi silom nad onima koji u tom trenutku ne mogu da vam odgovore. To je samo dokaz nesigurnosti.

2. Telefon kao zid između vas i sagovornika

Mnogi misle da deluju bitno ako im telefon stalno vibrira. Istina je drugačija. Izvaditi telefon usred razgovora i početi sa kucanjem poruka je čist šamar sagovorniku. To je direktna poruka: „Ovo što držiš u ruci mi je važnije od tebe“.

Kulturan čovek drži telefon u džepu ili torbi dok traje kafa ili sastanak. Ako se čeka hitan poziv, to se naglasi odmah. Sve ostalo je dokaz da nemate elementarno poštovanje prema tuđem vremenu.

3. Galama i upadanje u reč

Najglasniji u prostoriji je obično onaj koji ima najmanje da kaže. Ljudi bez vaspitanja često misle da će nadjačavanjem drugih dokazati svoju poentu.

Prekidanje sagovornika usred misli je odraz ega i nestrpljenja.

Puštanje glasovnih poruka na zvučniku u prevozu je čist bezobrazluk.

Glasno prepričavanje privatnih drama na javnom mestu nikome nije zanimljivo.

Vaspitanje se vidi onda kada misliš da te niko bitan ne gleda. Odloži telefon, primeti čoveka ispred sebe i ne podižite ton tamo gde je dovoljan osmeh. To je jedini luksuz koji se ne kupuje, a vredi najviše.

Šta je ono što vas najviše izbaci iz takta kod drugih ljudi u svakodnevnoj komunikaciji? Da li je to telefon na stolu ili nešto treće? Pišite u komentarima, verujem da svi imamo barem jednu „svežu“ priču iz prodavnice ili s kafe.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com