Osvanula mapa od koje je Srbima pao mrak na oči: Napisali pravu grozotu za ceo Balkan (foto)

Reddit je zapalio rasprave kada je jedan korisnik objavio “francusku” mapu evropskih kuhinja, koja je napravljena pre 10 godina. Iako satirična, etikete koje su Francuzi navodno dali nacionalnim kuhinjama u Evropi izazvale su talas komentara i kontrakomentara širom interneta.

Francuska ironija na delu

Mapa, predstavljena kao deo francuskog vodiča o gastronomiji, ismejava sve – od norveških specijaliteta do turskih poslastica. Dok ističu vlastitu kuhinju kao vrhunsku, druge oblače u sarkastične i često uvredljive opise.

Brutalni opisi nacionalnih jela

Norvešku kuhinju su nazvali “rizikom za zdravlje”, a jelima iz Nemačke i većine zemalja Beneluksa – osim Belgije – pripisali su epitete poput “pokvarenog kupusa”. Italijansku prozivaju kao “precenjenu”, Mađarsku svode previše zabiberenu, dok turska, po njima, počiva na “lepljivom testu”.

Balkan “u nestašici”, Britanci i Irci “nepostojeći”

Najglasnija je bila etiketa za balkanske zemlje – bivšu Jugoslaviju, Albaniju, Bugarsku, Rumuniju i Moldaviju – za koje Francuzi kažu da “vlada glad”. A za britansku, irsku i islandski specijalitete jednostavno tvrde da ih “nema, ne postoje”.

Reakcije iz celog sveta

U komentarima su mnogi prkosno osporili karikaturu. Irac je napomenuo da Francuzi “obožavaju naše kamenice”, a Šveđanin se našalio da su im “samo IKEA ćufte od njih preuzete”. Jedan Francuz je odgovorio da su te “ćuftice zapravo njihov patent”, na šta je Šveđanin nabrojao turske ćufte.

Korisnici su pitali: kako Francuzi mogu kritikovati kupus kad je choucroute garnie alzaški specijalitet iz nemačke tradicije? Drugi su ih podsetili na puževe, žabe i guščiju jetru – poslastice koje su mnogim zemljama neprihvatljive zbog okrutnosti prema životinjama.

Na balkanskom delu interneta usledile su odbrane: “Naša kuhinja je vrhunska”, “Ne dajmo im da unize naše tradicionalne ukuse”. Neki su čak posumnjali da je cela karta samo stereotip o stereotipu, neverodostojna i preuveličana.

“Smešno je to što Francuzi misle da imaju najbolju kuhinju, a zapravo su u najboljem slučaju osrednja. Svi to znaju, ali svi se slažemo s njima – osim Italijana”, jedan je od zaključaka ispod ove šaljive mape.

Drugi je bio još oštriji: “Zašto bi iko mario za mišljenje najprecenjenije kuhinje na svetu?”

