Otac joj ostavio milione, a ona živi od socijalne pomoći: Ne želi da ispuni uslov iz testamenta

Kler Braun (26) iz Australije nedavno je dospela u sve medije kada je otkriveno da je nasledila bogatstvo pokojnog oca koje se meri u milionima dolara, ali kako ne želi da ispuni uslove koje je on postavio u svom testamentu, pristup novcu koji bi rešio sve njene životne probleme joj je uskraćen.

Broke heiress is blocked from accessing her $12MILLION fortune until she fulfils her father's final wish to get a job – but instead of working she is contesting the will https://t.co/JzvwJTklKj

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 22, 2022