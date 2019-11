Otac ostavio pismo deci, kad su ga pročitali gušili su se u suzama

Dragi sine/kćeri,

Sada još nisam ostario, a kada me budeš video takvog budi strpljiv sa mnom i pokušaj me razumeti.

Ako se zaprljam za vreme ručka, i ako se ne mogu sam obući, budi strpljiv.

Seti se sati koje sam potrošio, dok sam te tome naučio. I ako u razgovoru ponavljam iste stvari uvek iznova, nemoj me prekidati, saslušaj me! Kada si bio malen, morao sam ti istu priču čitati uvek iz početka, pre nego što bi utonuo u san.

Ako se ne budem želio kupati, ne ismejavaj me i ne vređaj. Seti se kako sam te morao loviti i izmišljati hiljadu razloga da bi ušao u kadu. Kada opaziš moje ne poznavanje novih tehnologija, daj mi vremena i nemoj me gledati s podsmehom na licu. Ja sam tebe naučio mnoge stvari: pravilno jesti, pravilno se oblačiti, suočiti se sa životom.

Ako nekada u razgovoru zaboravim ili izgubim nit razgovora, daj mi malo vremena da se prisetim, i ako mi to ne pođe za rukom, nemoj se uznemiravati. nije mi najvažnija stvar na svetu naš razgovor, već to, da sam s tobom i da me znaš poslušati.

Ako ne budem želio jesti, nemoj me prisiljavati da jedem. Sam znam najbolje, kada mi je hrana potrebna, a kada ne. Kada mi umorne noge više neće dozvoliti da hodam, pruži mi ruku. Jednako kao što sam je ja pružao tebi, kada si činio prve korake.

I ako ti jednom kažem, da više ne želim živeti, da želim umreti, ne ljuti se na mene, jednoga dana ćeš razumeti. Pokušaj shvatiti da se u starosti ne živi, već se preživljava.

Jednom ćeš spoznati, da sam ti uprkos svim učinjenim greškama, želio samo najbolje i pokušao te pripremiti na putovanje života.

Ne žalosti se, ne ljuti se i ne osećaj da si bespomoćan, kada me budeš gledao pored sebe takvog. Budi pored mene i pokušaj me razumeti i pomoći. Tako kao što sam ja pomagao tebi, kada si počeo živeti. Budi mi oslonac, pomozi mi završiti putovanje s ljubavlju i strpljivošću. Vratiću ti sa osmehom i neizmernom ljubavlju, koju sam oduvek čuvao za tebe.

Volim te,

Tvoj tata