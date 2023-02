Otac pre 11 godina napisao roman koji niko nije čitao, a onda je ćerka snimila video i knjiga je postala bestseler

Lojdu Deverou Ričardsu bilo je potrebno 14 godina da napiše svoj prvi roman. Ali 12-sekundni TikTok video njegove ćerke ga je konačno pretvorio u hit.

Ričards, 74, pisao je triler Stone Maidens uveče i vikendom, između rada sa punim radnim vremenom kao korporativni advokat u osiguravajućoj kompaniji u Vermontu i brige o svojoj deci. Kada ga je konačno objavio 2012. godine, prodavao se samo tu i tamo u nekoliko desetina primeraka.

Sada, više od decenije kasnije, ovaj roman je broj 1 na Amazonovoj listi bestselera knjiga i u Kanadi i u SAD, pobedivši nekoliko moćnih kuća, uključujući memoare princa Harija „Spare“.

„Jednostavno ne mogu da verujem“, rekao je Ričards voditelju As It Happens Nilu Koksalu. „Tako sam uzbuđena. To je jednostavno neverovatno. Sve ovo dugujem svojoj ćerki.“

Margerit Ričards (40) je dobila ideju da promoviše knjigu na TikToku pre nekoliko meseci, nakon što je njen otac završio svoj drugi roman.

„Osećam se zaista srećnom jer sam imala prijatelje koji nisu imali tate. I ne samo da sam imala tatu; imala sam oca koji me je zaista podržavao, ljubazan, osećajan zbog kojeg sam se osećala voljenom“, rekla je Keksalu. „To je ono što me je navelo na ovo. On se brinuo o meni i ja želim da se brinem o njemu.“

Uspomene iz detinjstva

Dok je odrastala, Margerit se seća da su ona i njen brat gledali svog oca za njegovim malim pisaćim stolom na tavanu, radeći na svom romanu. Divila se što nikada nije odustao od toga.

Video je, kaže ona, nešto poput „mikro-memoara“, jer oživljava ta sećanja iz detinjstva. Ona snima svog oca iz daljine dok on sedi za svojim stolom, kucajući na starinskom računaru sa masivnim monitorom bež boje.

„Moj tata je proveo 14 godina pišući knjigu“, navodi se u tekstu snimka. „Radio je puno radno vreme i deca su mu bila na prvom mestu. Ali [on] je našao vremena za svoju knjigu. Tako je srećan iako prodaja nije sjajna. Volela bih da vidim da se bolje prodaje. On čak ni ne zna šta je TikTok.“

Ne postoji formula za viralni video, ali Margerit uspeh objave pripisuje prirodnom šarmu i autentičnosti njenog oca.

„Umesto da izađem i kažem, ‘Oh, trebalo bi da pročitaš knjigu mog oca ako voliš trilere’ i da od njega napravim video usredsređen na knjigu, mislim da sam na prvo mesto stavila ljudsku priču“, rekla je Margerit.

„Samo po njegovom izgledu možete videti koliko je ljubazna osoba. I zato mislim da su te kombinacije stvari… ono što je navelo ljude da se povežu sa tim.“

Lojd i njegova ćerka kažu da još nisu sigurni koliko je primeraka Stone Maidensa prodato od TikTok videa. Nadaju se da će uskoro dobiti brojeve od Amazona.

Stone Maidens — roman u stilu Majkla Konolija — prati agentkinju FBI-ja dok pokušava da razotkrije serijskog ubicu u Indijani.

Lojd je počeo da se bavi time 1998. godine, nakon nekoliko godina istraživanja kriminala i pravnog sistema, i naučivši što je više mogao o zanatu pisanja.

Radio bi na svom strastvenom projektu kad god bi imao slobodnog vremena na neizolovanom potkrovlju gde temperatura unutra odražava vreme napolju.

„Nosio bih džemper, šešir i rukavice bez prstiju i mogao sam da vidim dah dok kucam“, rekao je. „Leti bi, po istom principu, bilo tako vruće. Ali imam ventilatore na sebi i ventilatore na računaru, jer ti stari računari, znate, zagreju se i mogu da se pokvare.“

Završio je svoj prvi nacrt 2009. i — nakon mnogo, mnogo odbijanja — pronašao je izdavača 2011. sa Thomas & Mercer, Amazonovom podružnicom. Kada je konačno izašao 2012. godine, prodato je samo nekoliko primeraka.

„Bilo je to razočarenje. Ali jednostavno sam osetio da sam postigao nešto tako što sam se držao toga i dobio agenta i objavio moju knjigu“, rekao je Lojd. „Prihvatio sam da možda neću mnogo prodati. Takav je život, znaš?“

Ali nije dozvolio da ga to zaustavi. Nastavio je da piše, i upravo je završio drugi nastavak Stone Maidens, koji je sada kod njegovog agenta.

„Samo morate da verujete u sebe“, rekao je. „Znao sam da ću praviti greške. Nikada ranije nisam napisao roman, knjigu. Morao sam da naučim kako to da radim. Još uvek učim.“

‘Srećna sam što mogu da podelim sa svojim tatom’

Dok mu njegova ćerka nije pokazala odgovor na TikTok video, Lojd nije imao pojma da je uradila ovo u njegovo ime.

U stvari, nije ni znao šta je TikTok. Tokom intervjua za Si-Bi-Si Radio, on je to više puta spominjao kao „Tick Tack“ pre nego što se ispravio.

Ali hiljade komentara podrške na aplikaciji dirnulo ga je do suza.

„Samo sam oduševljen koliko su ljudi divni i podržavaju ih“, rekao je on. „Meni je to jednostavno neverovatno.“

Mnogi od komentara bili su usredsređeni na vidljivu vezu između Lojda i njegove ćerke. Neki ljudi su se javljali sa pričama o tome kako su izgubili oca. Drugi su priznali da nisu imali dobar odnos sa ocem.

„Moj omiljeni komentar je bio… ‘I ja se sada osećam kao da je i on moj tata’… a oni su kao: ‘Hvala što ste podelili svog tatu sa nama'“, rekla je Margerit.

„Tako je divno. Drago mi je što mogu da podelim svog tatu sa TikTokom i bilo kim.“

