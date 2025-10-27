Otac Predrag Popović tvrdi da mu se Sveta Petka javila u snu: „Tešila je moju trudnu suprugu“

Otac Predrag Popović je u braku sa suprugom Ivanom više od dve decenije, a njihova porodica broji troje dece: Teodoru, Petra i Pavla.

Porodica Popović posebno poštuje svetu Petku, a priča koju je otac Predrag podelio pokazuje koliko vera i pouzdanje u Gospoda mogu biti izvor snage u trenucima neizvesnosti i straha.

„Imali smo mnogo iskušenja u rađanju naše dece. Ali, sve se dešava s razlogom, uvek naučimo nešto novo. Bude tako velikih borbi. Prvo se rodila Teodora, a onda i mali Pera, u sedmom mesecu trudnoće, sa svega 1400 grama. Kao i svako prevremeno rođeno dete, imao je brojne probleme. Ipak, nikad nisam ni pomislila da Petar neće izrasti u zdravo dete. Najvažnije je da se uzdamo u Gospoda“ prisećala se popadija, koja je hrabro prolazila kroz sve nedaće.

Ova iskustva su porodicu Popović naučila strpljenju, veri i snazi zajedništva. Svaka teškoća postala je prilika za učenje i dublje povezivanje sa Bogom, a posebno sa svetiteljima kojima porodica veruje, prenosi stil.kurir.rs.

San oca Predraga

Otac Predrag Popović je detaljno opisao jedan san koji ga je duboko pogodio i ostavio neizbrisiv utisak:

„Imao sam priliku da razgovaram sa svetom Petkom i da je vidim, što je ostavilo na mene dubok trag. U to vreme bio sam veroučitelj, živeo sam u Vrnjačkoj Banji, a moja supruga je bila trudna sa Teodorom. Ujutru je trebalo da idemo na liturgiju. Te noći sam sanjao prizor, pozadine nije bilo, samo svetlo, a jedna monahinja je mazila, ljubila i tešila moju trudnu suprugu. Otac Gerasim mi je rekao da se san ne tumači ukoliko u njemu nema znak krsta, jer đavo može da uzme oblik svetitelja, ali krst ne može. Prilazim joj i ona meni. Pitao sam je: „Ko ste vi?“, odgovorila mi je: „Ja sa mati Paraskeva“. „Imate li vi krst?“, pitao sam je“ ispričao je otac Predrag.

U tom trenutku monahinja je podigla odoru i otkrila krst od orahovine ispod nje, potvrđujući svoju svetu prirodu:

“ Ona pomera odoru, a ispod nje krst od orahovine. Ja sam se povukao, a ona je nastavila da teši moju suprugu“, dodao je sveštenik, ističući kako je san bio toliko živ i stvaran da ga je pratio kroz celu noć.

Čudo sledećeg jutra

Sledeće jutro, pred odlazak na liturgiju, otac Predrag doživljava neverovatan prizor koji potvrđuje snagu sna:

„Krenuli smo u crkvu ujutru kada sam se probudio, otišao sam u oltar gde sam pomagao i pogledao sam da li je neko ustao da moja supruga sedne. Vidim Ivana sedi, a pored nje monahinja u crnom, mazi je, ljubi i grli baš kao u mom snu. Završava se liturgija, Ivana prilazi sa monahinjom i kaže: „Ovo je mati Paraskeva iz manastira svete Petke kod Šapca“. Ja joj kažem šta se dogodilo prethodne večeri, a ona se okrene mojoj supruzi i kaže joj: „Dušo, ne brini, tebe je mati Paraskeva uzela pod zaštitu, biće sve u redu i porodićeš se bez problema“.

Ovaj trenutak potvrdio je veru i uverenje porodice Popović da su u trenucima straha i neizvesnosti svetitelji tu da nas štite i uteše.

