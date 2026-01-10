Otac Predrag se lično uverio: Za novac se molite ovom svetitelju, to nije greh, meni je promenilo život (VIDEO)

Otac Predrag: Bog zna šta nam je potrebno. Nekada neće odmah odgovoriti, ali se uvek javi– na način koji nismo ni mogli da zamislimo

Otac Predrag Popović, koji je poznat po svojoj otvorenosti, jednostavnosti i prisustvu na društvenim mrežama.

U srpskom narodu, granica između verskih običaja i narodnih verovanja često je nevidljiva.

Vekovima su se tradicija i religija isprepletale do te mere da su se brojni običaji preneli sa kolena na koleno bez mnogo preispitivanja. Dok smo poznati po tome što poštujemo veru i običaje, ponekad se i previše čvrsto vezujemo za pravila koja su nekada imala drugačiji kontekst i značenje.

U takvom spoju narodne pobožnosti i svakodnevnih dilema, pitanja poput „da li je greh moliti se za novac?“ postaju sve češća. Upravo na jedno takvo pitanje odgovorio je sveštenik Srpske pravoslavne crkve, otac Predrag Popović, koji je poznat po svojoj otvorenosti, jednostavnosti i prisustvu na društvenim mrežama.

„Pomolio sam se za 30.000 evra i stiglo je!“

Otac Predrag je godinama službovao u različitim parohijama, a ljudi ga pamte po snažnim besedama i toplom pristupu. Tokom posete manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Markovoj Sušici (Skoplje), razgovarao sa okupljenim narodom, a jedno pitanje izazvalo je posebnu pažnju, prenosi ona.telegraf.rs

Jedna žena pitala ga je da li je greh moliti se Bogu da joj reši finansijske probleme.

„Naravno da nije. Zašto bi bilo?“, odgovorio je otac Predrag, naglasivši da molitva mora biti smirena, iskrena i puna vere.

Otkrio je i da je i sam prošao kroz težak period i da je i on, kao sveštenik, molio Boga za novac kada mu je trebao krov nad glavom.

„Godinama sam osvećivao kuće, a nisam imao svoju. Pomislio sam – Bože, čitav život sam ti posvetio, a mi se selimo već četrnaesti put za 19 godina.“

Molitva svetom Spiridonu i neočekivan obrt

U tom trenutku, obratio se jednoj igumaniji i pitao je kome da se moli kad mu je potreban novac. Preporučila mu je svetog Spiridona.

„Pomolio sam se: Sveti Spiridone, treba mi 30.000 evra da kupim kuću“, ispričao je otac Predrag. Dva dana kasnije, zvao ga je brat sa neočekivanom ponudom – odlučio je da otkupi polovinu porodične kuće i ponudio mu 25.000 evra. Njihova majka dodala je još 5.000, baš koliko je tražio u molitvi.

„Tako sam, baš na dan svetog Spiridona, dobio tačno 30.000 evra“, rekao je

Kada je „astra“ planula, stigao je novi auto

U istoj besedi otac Predrag se prisetio još jednog neobičnog događaja. Vozio je stari „opel astru“, iz 2000. godine, i jednom prilikom se, u molitvi, obratio Bogu sa željom da dobije bolji automobil.

Nije ni slutio da će mu se auto zapaliti na auto-putu, prokuvao je i potpuno izgoreo. Objavio je to na društvenim mrežama, ne očekujući ništa. Međutim, uskoro mu se javio čovek koji je želeo da mu pokloni znatno noviji automobil i to bez ikakvih uslova.

Bog ne zaboravlja ni svakodnevne potrebe

Otac Predrag kroz svoje primere podseća vernike da se Bogu mogu obratiti u svakoj potrebi – pa i onim koje se tiču materijalnih stvari, ali važno je to činiti iz iskrenosti, a ne pohlepe.

„Bog zna šta nam je potrebno. Nekada neće odmah odgovoriti, ali se uvek javi – na način koji nismo ni mogli da zamislimo“, poručio je.

