Otac Tadej otkrio tajnu pravog bogatstva: Za pravoslavnu Novu godinu nije novac ono što sreću donosi, već…

U vreme kada mnogi razmišljaju o poklonima, potrošnji i novcu pred pravoslavnu Novu godinu, mudrost oca Tadeja Vitovničkog podseća nas na prave vrednosti koje nadilaze materijalno.

Otac Tadej, cenjeni pravoslavni monah i duhovnik, ostavio je duboke pouke koje se i danas prenose s kolena na koleno.

Jedna od njegovih najpoznatijih misli jasno osvetljava suštinu ljudskog života: „Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život.“ Ova poruka podseća da notu unutrašnjeg mira ne određuje novac, već kvalitet naših misli i odnosa prema drugima, prenosi ona.rs.

Šta je pravo bogatstvo?

U kontekstu duhovnog bogatstva, otac Tadej je poručivao: „Važno je sačuvati ono dobro u sebi i imati poverenja u sebe. Samo tako čovek može gledati napred, biti zdrav, koristiti Bogu, sebi i drugima.“

Nema ovde direktne reči o novcu, ali ova poruka snažno implicira da prava vrednost leži u dobroti i poverenju. Nikako u gomilanju materijalnih dobara.

Iako se otac Tadej nije eksplicitno bavio savremenim ekonomskim pitanjima, njegova učenja o smirenosti, ljubavi, praštanju i unutrašnjem miru pružaju jasnu implikaciju.

„Bogatstvo koje se meri samo u novcu ne vodi ka istinskom zadovoljstvu i spokoju duha.“ Umesto toga, on je često isticao važnost mirnog srca i pozitivnih misli, kao temelja istinske sreće i stabilnosti u životu.

Njegova poruka pred praznike može se razumeti ovako: materijalno bogatstvo nikada ne bi trebalo da bude cilj sam po sebi, jer ono ne donosi mir i ne može ispuniti dušu. Prava radost dolazi kroz ljubav, smirenost i odnos sa bližnjima – vrednosti koje je otac Tadej uvek naglašavao.

