Otišla je na prvi dejt i dobila poruku od nepoznatog tipa: Beži, spasi se!

Nazivaju ga herojem, romantikom, pravim muškarcem… Hvale njegovo brzo razmišljanje i brigu za ženu u nevolji. Komentarisali su kako bi se većina pravila da ih se to ne tiče, ali ne i ovaj muškarac…

Neimenovanog muškarca nazivaju herojem na društvenim mrežama nakon što je njemu nepoznatu ženu spasio dok je sedela s drugim momkom na sastanku u kafiću, piše 24sata.hr.

Ona se zove Hajda, a svoje iskustvo podelila je na Tviteru. Kaže kako joj je taj neznanac prišao dok je muškarac s kojim je bila na sastanku i na brzaka joj je u ruku gurnuo papirić. U poruci je pisalo: ‘Previše crvenih zastavica. Beži. Budi sigurna devojko.’

“Juče sam popila kafu s nekim tipom. Kad je otišao u toalet, muškarac koji je sedeo iza mene dao mi je ovu poruku”, napisala je i pokazala kako poruka izgleda.

I had coffee with a guy yesterday. When he went to the bathroom, the gay guy sitting behind me passed me this note 😂😭😂😭 pic.twitter.com/LgIVsrvlwx

— H.S. (@Hadia__S) August 15, 2021