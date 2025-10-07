Otkrila trik za jeftiniji internet koji sada svi primenjuju: Evo kako jedna rečenica menja račun

Jedna kreatorka sadržaja podelila je jednostavnu strategiju kojom svake godine uspeva da smanji mesečni račun za internet tako što razgovor s operaterom postavi kao zahtevnu pregovaračku situaciju; njen video je postao viralan i mnogi su podelili slične taktike u komentarima.

Kako izgleda scenario koji, prema njoj, garantuje manji račun

Sabrina savetuje da pozovete provajdera i ljubazno objasnite da vam je račun neočekivano porastao i da ga više ne možete plaćati, i da želite otkazati uslugu ako vam ne ponude bolju cenu; prema njenom iskustvu operateri često odmah ponude neku promotivnu tarifu da vas zadrže.

Ako prvi poziv ne daje rezultat, ponovite zahtev ili prekinite i nazovite ponovo — iskustva korisnika pokazuju da drugačiji agent može ponuditi staru, pa čak i povoljniju cenu, ponekad uz dodatne pogodnosti kao što su popusti ili krediti na računu.

„Što se mene tiče, imam 100% uspešnost u ovome“, pohvalila se.

Njen video pregledan je preko 62.000 puta i u komentarima su drugi korisnici podelili svoje trikove za niže račune. „Nemojte se plašiti da prekinete poziv i pozovete ponovo! Jedan agent nije htio da mi pomogne, ali drugi mi je vratio staru cenu – i to s boljom uslugom“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je ispričao svoje iskustvo: „Rekao sam im da prelazim na drugog provajdera jer su jeftiniji. Nakon tri odbijanja, ponudili su mi 20 dolara popusta mesečno i dva meseca besplatno. Jedino naporno je što ih moram zvati svake godine da bih sve to ponovio!“

Jedan je korisnik otišao i korak dalje: „Ako vidite da su stvarno očajni da vas zadrže, recite da ćete otići osim ako vam ne daju kredit na računu. Jednom sam tako dobio 250 dolara kredita.“

Da li, prema vašem iskustvu, ovi trikovi mogu da „upale“ i u našoj zemlji?

