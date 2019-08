Otkriveno kako su se upoznali Melanija i Donald i priča baš i nije romantična

Melanija i Donald Tramp u braku su već 14 godina. Pre nego što su odlučili da uplove u bračne vode, zajedno su bili sedam godina.

Iako već dve decenije privlače pažnju javnosti, od kada su došli u Belu kuću, jedan su najpoznatijih parova na svetu.

Te 1998. godine, Donald je na jednom događaju odmah primetio 24 godine mlađu manekenku. Tražio je da se upozna sa njom, i “ganjao” je cele večeri, pokušavajući da dobije njen broj. Međutim, to nije bio lak poduhvat jer je današnja prva dama te večeri optužila budućeg supruga da se služi lukavstvom.

U intervjuu za magazin “People” par je otkrio pojedinosti o toj proslavi i njihovom upoznavanju. Govoreći otvoreno o svojoj supruzi, Donald je priznao:

– Video sam Melaniju i pitao ko je to. Ona je bila veoma uspešna manekenka. Bila je neverovatna. Pokušao sam da dobijem njen broj, ali ona nije želela da mi ga – rekao je Tramp.

Melanija je otkrila da je čula dosta tračeva o Donaldu pre nego što ga je upoznala.

– Čula sam da je ženskaroš, tako da sam mu rekla da ja nisam jedna od tih dama – priznala je Slovenka.

Njene predrasude nisu bile neutemeljene i ispostavilo se da je Tramp te večeri bio na sastanku sa drugom ženom, ali i da je napravio lukav plan kako bi je se rešio. A sve da bi mogao da popriča sa Melanijom.

– Rekao je kasnije da je poslao svoju partnerku do kupatila kako bi mogao da dobije moj broj. Ja sam tada pomislila kako je to veoma lukav plan – rekla je Melanija kad je to saznala.

Ona je odbila da Donaldu dâ broj, tražeći njegov, kako bi ona sama odlučila hoće li ga pozvati ili ne. Priznala je da joj je Donald dao sve svoje brojeve, jer je želio da bude sigurna da će se javiti kada ga pozove.

Na kraju ga je pozvala.

Nekoliko nedelja kasnije počeli su da se zabavljaju. Venčali su se 2005. godine, a sina Barona dobili su posle godinu dana. Melaniji je to bio prvo dete, a Donaldu peto.