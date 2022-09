Otvorite oči na vreme: 3 znaka da vas partner kontroliše

Ovo su 3 jasna znaka da vas partner kontroliše i da treba da povratite moć i kontrolu nad svojim životom, a ne da dozvolite da vam ga on kontroliše. Zdrava veza se zasniva na jednakosti.

On vas ne podržava

Čovek koji je nesiguran u sebe, neće vas podržati ni u čemu. Šta više, on će na sve načine pokušati da vam uništi samopouzdanje i da vas osramoti ako, na primer, upišete kurs ili se vratite na fakultet da ga završite. Njemu je važno da je u svakom pogledu bolji od vas. To ga hrani.

Govori vam šta da radite sa svojim telom

Bilo da sugeriše šta bi trebalo da jedete, da vam stalno govori da morate da smršate, da vas poziva na ples na šipki, sprečava vas da se ošišate ili tetovirate, on očigledno ima ozbiljne probleme. Ništa od toga ne treba da ga se tiče. Vaše telo je vaša stvar.

Kritikuje sve što radite

Često vas kritikuje. Ništa što radite nije dobro. Često ove kritike dolaze pod maskom „on želi samo najbolje za vas“. To ide toliko daleko da će možda pokušati da vas nauči kako da pravilno držite viljušku ili nešto slično a skroz trivijalno. Na ovaj način pokušava da vam nametne kontrolu.

