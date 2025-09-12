Ova 3 greha ne zaboravljaju – prate vas kao senka, stižu na naplatu kad se najmanje nadate

Karma ne zaboravlja – a kad naplata stigne, ne pita da li ste spremni

Kažu da se čovek rađa sa svojom karmom – kao senkom koja ga prati od prvog do poslednjeg dana. Ne spava. Ne zaboravlja. Ne gleda samo šta radite, već i šta osećate.

Zavist, zloba, mržnja prema tuđoj sreći – sve to ima svoju frekvenciju. Karma je nevidljiva, ali precizna. I kad mislite da ste prošli nekažnjeno, ona već piše račun.

Neki dugovi stižu brzo. Neki čekaju da padnete – pa da vas podsete. A ova tri greha, kažu stari, najskuplje se plaćaju:

Uvreda roditelja

Možda nisu savršeni. Možda su grešili. Ali ako su vas voleli, štitili i želeli vam dobro — a vi ste ih povredili, karma to ne briše. Poštovanje prema roditelju nije fraza, već temelj. Ko ga sruši, gradi život na pukotini.

Izdaja iskrene ljubavi

Ako vas je neko voleo iskreno, a vi ste ga izigrali — to ne ostaje bez posledica. Karma ne prašta kad se dobrota gazi. Ko izda srce koje ga je štitilo, kasnije traži zaštitu — pa je ne nalazi.

Nepravda i lažno optuživanje

Sprdnja, trač, izmišljena priča — sve to možda deluje bezazleno. Ali kad nekome narušiš ime, ugled i mir, karma to beleži. I onda, kad se najmanje nadaš, ti postaješ meta. I niko ti ne veruje — jer si nekad bio onaj koji je lagao.

