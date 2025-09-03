Ova dva osnovna krvna testa mogu vam spasiti život: Otkrivaju rizik od srčanog udara, evo kada ih treba uraditi

Prema novo objavljenim smernicama kardiologa, dva jednostavna i široko dostupna testa krvi mogu ukazati na to da li vam preti opasnost od srčanog udara čak i godinama unapred. Redovna provera ovih parametara omogućava lekarima da rano prepoznaju upalne procese i metaboličke poremećaje koji vode ka začepljenju arterija.

Visokosenzitivni C-reaktivni protein (hs-CRP)

Ovaj test meri nivo C-reaktivnog proteina u krvi – markera upale u organizmu. Povišene vrednosti hs-CRP-a (iznad 2 mg/L) koreliraju sa većim rizikom od koronarne bolesti srca. Istraživanja pokazuju da pacijenti sa povišenim hs-CRP-om imaju čak duplo veću šansu za razvoj srčanog udara u narednih pet godina.

Nivo homocisteina

Homocistein je aminokiselina čiji povišeni nivo oštećuje zidove krvnih sudova. Kada koncentracija homocisteina u krvi pređe 15 µmol/L, rizik od vaskularnih komplikacija, uključujući infarkt miokarda, značajno raste. Testiranje i uvođenje suplemenata vitamina B6, B12 i folata pomaže da se homocistein vrati u sigurni raspon.

Kako protumačiti rezultate

Doktor kombinuje nalaze o hs-CRP-u i homocisteinu sa klasičnim lipidnim profilom (LDL, HDL, trigliceridi) i drugim faktorima rizika—krvnim pritiskom, šećerom u krvi i porodičnom istorijom bolesti srca. Ukoliko su oba testa povišena, preporučuje se intenzivnija preventivna terapija, promena životnih navika i češći kontrolni nalazi.

Kada se testirati

Osobe sa porodičnom istorijom srčanih oboljenja trebalo bi da rade ove testove već od 30. godine života.

Nakon 40. godine preporučuje se godišnja kontrola uz redovan godišnji pregled lipidnog profila.

Ako pušite, imate dijabetes ili hipertenziju, konsultujte lekara o učestalosti testiranja.

Redovno praćenje hs-CRP-a i homocisteina može otkriti “tihu” upalu i metaboličke poremećaje pre nego što se razviju u kritične stadijume. Razgovarajte sa svojim kardiologom o uključivanju ova dva krvna testa u vašu rutinsku zdravstvenu zaštitu.

