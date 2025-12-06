Najtužnija imena koja Srbi daju deci, a ne znaju njihovo značenje! Treba ih izbegavati!

Postoje i oni koji se teško odlučuju, pa mesecima razmatraju i proučavaju značenje imena pre nego što se definitivno odluče.

Ova imena Srbi daju deci, a ne znaju njihova značenja! Postoji nekoliko imena koja treba izbegavati prilikom odabira

Rođenje deteta predstavlja najsrećniji čin u svakoj porodici, a kod odabira imena često se vodimo tradicijom.

Ipak, postoje i oni koji se teško odlučuju, pa mesecima razmatraju i proučavaju značenje imena pre nego što se definitivno odluče. Postoji nekoliko imena koja treba izbegavati prilikom odabira, zbog značenja ili asocijacije na tugu…

Imena koja treba izbegavati

Tugomir/Tugomirka – ime je nastalo u narodu spajanjem reči “tuga” i “mir”. U prenesenom značenju znači da roditelji toliko “čeznu za mirom” da su tužni i nesrećni.

Prodan/Prodana – staro slavenosrpsko zaštitno ime, davalo se onom detetu koje je “od Boga dato” kao zamena za starije koje je stradalo.

Stadija – ime se davalo devojčicama da bi, nakon nje, prestala da se rađaju ženska deca.

Dostana – davalo se detetu u funkciji zaustavljanja daljeg rađanja u porodici gde je već bilo dovoljno dece.

Stana/Stanka/Stanija/Stanica/Stanika – slično kao i imena iznad, davala su se da bi prestalo rađanje ženske dece.

Vlasije/Vlajko – Vlasije je muško ime grčkog porekla i znači “strog”, “grub”, “trom”.

Gorčin/Gorčilo – ime izvedeno od osnove prideva “gorko”, “gorčina”, “gorak”. Davalo se deci da se zaštitila od zlih duhova jer oni, kaže verovanje, zaobilaze “gorku” decu jer im ne mogu nauditi.

Mina – veoma popularno ime koje je u osnovi bilo nadimak od imena Jasmina, Emina, Milena, Vilhemina… žensko ime koje u suštini ne znači ništa na srpskom jeziku osim eksplozivne naprave.

Nenad – ime nastalo od glagola “nadati se”, sa negacijom, tj. “iznenaditi se”. Ime se najčešće daje deci koja su došla na ovaj svet “nenadano”, “iznenada”, kome se roditelji nisu nadali.

Najda/Najdan – ime nastalo od korena reči “nađena” tj. starog glagola “najdena”. Nekada je bio običaj da se dete ostavi na putu, obično na raskrsnici, da bi se dete i porodica spasili od uroka. Dete onda kao bude tu nađeno, i tako se prekida sa bolestima i umiranjem u porodici.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com