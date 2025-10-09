Ova konobarica je ispunila mušteriji čudnu želju, ali je dobila napojnicu od 800 eura – evo šta je morala da uradi

Pa, pomalo neobična situacija.

Društvene mreže preplavljene su komentarima o konobarici koja je dobila skoro 900 dolara napojnice nakon što je ispunila čudan zahtev mušterije.

TikTokerka Skarlet Grin – poznata kao @rescarded na platformi – objavila je pre par dana na svojoj stranici da je 27. januara mušterija došla u njen bar i naručila pet čaša Michelob Ultra Draft piva, kao i 10 pilećih krilca sa strane malo bafalo sosa.

Ukupan iznos je dostigao 30,26 dolara, međutim, mušterija je na kraju dodao neverovatnih 900 dolara (oko 835 evra) napojnice – sve je potvrđeno fotografijom računa koju je objavila Skarlet.

Čudan zahtev?

Ali zašto je čovek ostavio tako ogromnu sumu? Pa, na svom selfiju postavljenom pored fotografije računa, Skarlet tvrdi da je mušterija rekla: „Vau, to je prelepo, dozvoli mi da te fotografišem.“ Na selfiju koji je objavila se jasno vidi Skarletina pletenica i pramenovi, što je očigledno ono što je kupac želeo da fotografiše.

Skarlet je javno rekla mušteriji da se slobodno vrati, a brzo ju je kontaktirala masa ljudi u komentarima. Jedan korisnik TikTok-a je rekao: „Mislim da pet piva ima neke veze s tim“.

Bukvalno bih se bacio na pod da mi se ovo ikada desilo“, dodao je drugi. „Ovo mi je zagrejalo srce, kao uslužni radnik zaslužujete tu napojnicu 110 odsto.

Jedan je komentarisao: „Nemoguće! Molim Boga da mi se ovo dogodi“.

„Mislim da je u pitanju frizura“, odgovorila je Skarlet.

Zaista, u drugom video snimku, Skarlet je objasnila da „uvek nosi pletenice“ kada radi kao konobarica jer „stariji muškarci vole repiće i malo južnjačkog naglaska više nego što bi trebalo,“ pevušeći uz zvuk u videu koji kaže: „Muškarci su glupi i ne poštujem ih.“ Jedan korisnik je komentarisao: „Ovo je zaista zabrinjavajuće, ali nek devojka zarađuje“.

