Ova lepotica ima najduže noge na svetu, ali i veliki problem: ‘Muškarci su preniski za mene’

Ruskinja Ekaterina Lisina (34) svojevremeno je držala Ginisov svetski rekord za najduže noge na svetu, a sada je model i manekenka nakon što se povukla iz uspešne profesionalne košarkaške karijere.

Ekaterina je visoka 206 centimetara, a krasi je titula „najviše manekenke na svetu“. Uprkos vitkoj figuri i lepom licu, ona ima problema kod nalaženja muškaraca za ljubavne veze.

Ekaterina je, pre manekenske, imala uspešnu profesionalnu košarkašku karijeru. Osvojila je bronzu na Olimpijskim igrama 2008. godine pre nego što se povukla iz sporta.

U razgovoru s bivšom zvezdom filmova za odrasle Aleksis Teksas u podcastu „Private Talks“, manekenka je progovorila o svom romantičnom životu i priznala da teško nalazi dečka.

Ekaterinin otac visok je dva metra, a njena majka oko 190 centimetara, pa se kao devojčica brinula da ne bude previsoka.

„Plašila sam se jer znam kako deca i ljudi uopšteno reaguju na veliku visinu, a to nije dobro“, prisetila se.

A kako je odrastala, Ekaterinina visina počela je da ometa njen romantični život.

„Znate one probleme, kada vam se sviđa dečko, ali on je mnogo niži, ili volite visokog dečka, ali on ne želi da bude s vama jer ste previsoki za njega“, objasnila je.

Ali, s obzirom na činjenicu da je prosečan muškarac visok oko 179 centimetara, Ekaterina je shvatila da mora da napravi neke kompromise. „Donja granica mi je 175 centimetara“, rekla je.

Na Aleksisino pitanje da li je nekada bila s nekim nižim od 175 centimetara, Ekaterina je odgovorila: „Ne, mislim da su takvi muškarci preniski za mene“.

Ekaterinin idealni muškarac treba da bude brižan. „Njemu bi svakako trebalo da bude stalo do mene… Trebalo bi da mi poklanja pažnju i finansijsku podršku ako može“, rekla je.

„Ali mislim da je najvažnija hemija i duhovna veza… Ako nema duhovne veze i čak i ako vam se sviđa kako osoba izgleda, to ionako neće uspeti“, poručila je Ekaterina, a prenosi Dejli Star.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.