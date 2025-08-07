Ova mala rupa na lavabou krije veliku tajnu: Evo čemu zapravo služi

U skoro svakom kupatilu na lavabou ste sigurno primetili sitnu rupicu tik ispod ruba, ali retko ko zna njeno pravo značenje. Ovaj mali otvor često zanemarujemo, iako u sebi krije dve ključne uloge koje će vam uštedeti vreme, novac i nerviranje.

Pomoć pri oticanju vode

Maleni otvor, nazvan prelivni otvor ili porcelator, omogućava vazduhu da uđe u odvodni sistem i sprečava stvaranje vakuma. Bez njega bi voda sporije oticala, jer bi usporen protok zbog podgnulog pritiska zadržao više tečnosti u lavabou.

Zaštita od preliva

Druga funkcija prelivnog otvora je bezbednosna. Ako je glavni otvor za odvod začepljen ili ako napunite lavabo većom količinom vode, višak će otići kroz ovaj mali otvor, umesto da se izlije na pod. Na taj način štitite pod i nameštaj od neželjenih poplava.

U narednom korišćenju lavaboa obratite pažnju na ovu sitnicu i pustite je da radi – ona možda izgleda beznačajno, ali može sprečiti velike nevolje.

