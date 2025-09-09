Ova navika pri plaćanju kešom bukvalno prazni vaš novčanik

Mnogi veruju da gotovina pomaže da kontrolišete troškove, ali u nekim situacijama keš vas nesvesno tera da kupujete više nego što ste planirali. Lažan osećaj „čvrstog novca“ može postati zamka koja prazni vaš novčanik.

Zašto keš troši više nego što mislite

Kada plaćate gotovinom, mozak potrošnju doživljava kao manje stvarnu. Banknote deluju opipljivo i „konačno“, pa imate utisak da bolje vladate novcem – ali upravo to vodi impulsivnim odlukama.

Situacije u kojima keš radi protiv vas

U supermarketu lako ubacite nepotrebne sitnice u korpu jer „imate još para pri ruci“. Na pumpi često zaokružujete račun ili dodate još nešto „jer imate gotovinu“. U kafićima i restoranima novčanice nestaju brže nego što mislite, pa trošite više na piće i grickalice. Čak i na putovanjima keš stvara osećaj slobode, pa kupujete suvenire i sitnice bez previše razmišljanja. Sitni troškovi poput kafe, grickalica i cigareta deluju neozbiljno, ali se na kraju meseca saberu u ozbiljnu cifru.

Psihologija potrošnje

Korisnici keša često precenjuju koliko im je novca preostalo. Gotovina stvara osećaj trenutnog bogatstva, što povećava šansu za impulzivno trošenje. Kartice i aplikacije ostavljaju digitalni trag, pa je lakše pratiti i kontrolisati sve izdatke.

Kako da se zaštitite

Koristite kartice ili aplikacije: svaki trošak je zabeležen i jasnije vidi gde odlazi novac.

Postavite limit: definišite dnevni ili nedeljni budžet i strogo se držite granica.

Odvojite štednju: novac za štednju čuvajte na posebnom računu, daleko od svakodnevnih izdataka.

Finansijski savetnici ističu da gotovina ima smisla samo u retkim slučajevima, poput plaćanja malih lokalnih usluga. U svim drugim situacijama digitalna kontrola troškova donosi veću disciplinu i pravo uštede – a pravi uvid u to gde ide svaki dinar znači i pravi mir u glavi

