Ova omiljena jutarnja navika mogla bi da bude dobra za zdravo starenje žena, a skoro sve je imaju

Jedna omiljena jutarnja navika mogla bi da utiče na zdravlje žene i zdravo starenje, pokazuje dugogodišnja studija. To je jutarnja kafa.

Jedna velika studija koja je pratila skoro 50.000 žena tokom 30 godina pokazuje da ova omiljena jutarnja navika u srednjim godinama može da bude dobra za zdravo starenje žena.

Novo istraživanje predstavljeno na naučnom sastanku Nutrition 2025, godišnjem kongresu Američkog društva za ishranu pokazalo je da ispijanje jutarnje kafe može da bude dobro za zdravlje žene.

Studija je obuhvatila 47.513 žena upisanih u Studiju zdravlja medicinskih sestara. Bila je to jedna od najdugotrajnijih epidemioloških studija o zdravlju i ishrani. Istraživači su analizirali podatke prikupljene tokom 30 godina. A uključivali su prehrambene navike, način života i zdravstveno stanje učesnica.

Zdravo starenje u studiji je definisano kao doživljavanje 70. godine bez većih hroničnih bolesti. Sa očuvanim fizičkim funkcijama, dobrim mentalnim zdravljem i bez kognitivnih oštećenja ili problema sa pamćenjem, na koje bi ova omiljena jutarnja navika mogla dobro da utiče.

Do 2016. godine, 3.706 učesnica je ispunilo sve kriterijume za zdravo starenje. U srednjim godinama, između 45 i 60 godina, žene su konzumirale u proseku oko 315 miligrama kofeina dnevno. Što je oko tri šoljice kafe.

Zdravo starenje

Analiza je pokazala da je svaka dodatna šoljica kafe dnevno povezana sa dva do pet procenata većom verovatnoćom zdravog starenja. To je do oko pet manjih šoljica dnevno. Istraživači nisu pronašli značajnu vezu između zdravog starenja i konzumiranja čaja ili kafe bez kofeina. A veća konzumacija gaziranih pića sa kofeinom bila je povezana sa manjom verovatnoćom zdravog starenja.

„Prethodne studije povezivale su kafu sa određenim zdravstvenim ishodima. Naša studija je prva koja analizira njen uticaj na višestruke dimenzije starenja tokom tri decenije“, rekla je dr Sara Mahdavi, autorka studije. To je potvrdila i bivša postdoktorska saradnica na Harvardskom univerzitetu u Teksasu, T.H. Chan Škola javnog zdravlja, sada vanredni profesor na Univerzitetu u Torontu.

Prema njenim rečima, rezultati ukazuju na to da kafa sa kofeinom može imati jedinstvenu ulogu u očuvanju mentalnih i fizičkih funkcija. Naučnici ističu da ona sadrži stotine bioaktivnih jedinjenja. To uključuje polifenole i druge supstance koje mogu sinergistički delovati na metaboličke procese povezane sa starenjem.

Međutim, istraživači naglašavaju da su rezultati preliminarni. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se bolje razumeli mehanizmi koji povezuju konzumiranje kafe i zdravo starenje.

