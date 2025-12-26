Ova stvar je leglo bakterija opasnije i od WC šolje, a dodirujete je svakodnevno

Da li znate da je prljav volan često prljaviji od javnog toaleta? Otkrijte opasne bakterije koje vrebaju u vašem autu i zaštitite svoje zdravlje odmah.

Kada uđete u svoj automobil, obično prvo ubacite ključ i dodirnete volan i krenete na put, ne razmišljajući o tome šta se zapravo nalazi pod vašim prstima. Iako deluje bezazleno, vaš prljav volan često je najzagađenije mesto sa kojim dolazite u kontakt tokom dana, a istraživanja pokazuju da može biti prljaviji čak i od daske na javnom toaletu.

Mnogi vozači redovno peru spoljašnjost svog ljubimca na četiri točka, dok unutrašnjost često ostaje zanemarena. Upravo ta navika stvara savršeno tlo za razmnožavanje mikroorganizama koji mogu ugroziti vaše zdravlje. U nastavku saznajte zašto je unutrašnjost vozila kritična tačka higijene i kako jednostavnim ritualom možete zaštititi sebe i svoju porodicu.

Šokantna istina: Prljav volan je rasadnik zaraze

Verovatno ne biste nikada svesno dodirivali dasku WC šolje, a zatim jeli sendvič bez pranja ruku. Međutim, kada vozite i usputno jedete, radite upravo nešto slično. Istraživanja su pokazala da prosečan prljav volan nosi četiri puta više bakterija nego daska javnog toaleta. Dok se toaleti redovno čiste jakim sredstvima, volan se često samo prebriše suvom krpom ili se potpuno ignoriše godinama.

Problem nastaje kombinacijom faktora:

Toplota i vlaga : Zatvoren automobil na suncu postaje inkubator.

: Zatvoren automobil na suncu postaje inkubator. Hrana : Mrvice od obroka u autu su hrana za bakterije.

: Mrvice od obroka u autu su hrana za bakterije. Dodir: Ruke prenose sve što smo dotakli napolju direktno na volan.

Nevidljivi neprijatelji na sedištu vozača

Nije u pitanju samo prašina. Analize su otkrile prisustvo ozbiljnih bakterija. Najčešći stanovnici vašeg vozila su Staphylococcus, koji može izazvati trovanje hranom i infekcije kože, kao i Propionibacterium, bakterija odgovorna za upalne procese. Kada sledeći put pogledate svoj prljav volan, setite se da se na njemu, prema merenjima, nalazi prosečno 629 jedinica bakterija koje formiraju kolonije, dok ih na dasci toaleta ima svega 172.

Trik za čišćenje koji traje 30 sekundi

Dobra vest je da rešenje ne zahteva skupe tretmane niti sate ribanja. Potrebno je samo da usvojite novu naviku. Stručnjaci savetuju da u pregradi ispred suvozača uvek držite paket vlažnih maramica za dezinfekciju. Pre nego što startujete motor, prebrišite površine koje najčešće dodirujete.

Ako prljav volan čistite redovno, barem jednom nedeljno, drastično smanjujete rizik od unosa patogena u organizam. Posebnu pažnju obratite na šavove i spojeve gde se prljavština najlakše zavlači. Ovaj mali trud pravi veliku razliku.

Brojke koje ne lažu

Da biste bolje razumeli razmere problema, razmislite o ovome: u prosečnom automobilu identifikovano je oko 700 različitih vrsta bakterija. To je čitav jedan ekosistem koji putuje sa vama. Ne dozvolite da vaše vozilo postane pretnja vašem imunitetu.

Zdravlje nema cenu, a higijena automobila je često zaboravljen deo preventive. Sada kada znate šta krije prljav volan, nemojte čekati sledeće veliko pranje automobila. Uzmite dezinfekciono sredstvo, očistite svoj prostor i vozite bezbrižno, znajući da ste eliminisali nevidljive saputnike koji vam ne žele dobro.

