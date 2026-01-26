Ova žena poznata je kao “ljudski detektor”, a tvrdi da psihopate prepoznaje baš po ovom izrazu! (VIDEO)

Ona je otkrila prepoznatljive osobine psihopata. Pojasnila je kako ga možete detektovati psihopatu u svojoj sredini.

Ova žena poznata je kao “ljudski detektor laži”. Tvrdi da psihopate prepoznaje baš po ovom izrazu!

Ekspertkinja za izraze lica Annie Sarnblad upozorila je da određeni jezivi pogled zapravo može biti izdajnički znak da je osoba psihopata, piše LADbible.

Annie je samoprozvani ‘ljudski detektor laži’ ali je i sertifikovana u Sistemu kodiranja lica. Za sebe kaže da je majstor u čitanju mikroekspresija. To opisuje kao „podsvesno curenje emocija koje neizgovorene osećaje čini vidljivima“, prenosi net.hr.

Ona je za vreme gostovanja u podcastu „The School of Greatness“, otkrila prepoznatljive osobine psihopata. Pojasnila je kako ga možete otkriti psihopatu u svojoj sredini.

Kako detektor laži otkriva psihopatu?

„Ako se nađem u nekoj strašnoj situaciji, ako me nešto uplaši ili se začuje buka, povući ću gornje kapke“, otkrila je Annie te je takav izraz očiju opisala kao „lude oči“. Ona je istakla da ljudi imaju tendenciju raširiti očne jabučice samo kada su uplašeni ili šokirani.

„Gornje kapke nikad ne držimo tako raširene, osim ako nismo ludi“, rekla je Annie. Objasnila je da psihopate vole isticati svoje beonjače koliko god mogu.

Annie tvrdi da uprkos što je sprovela gomilu istraživanja o tom fenomenu, još uvek nije sigurna zašto imamo tendenciju pokazati beloočnice kada doživljavamo „mentalnu nestabilnost i agresivnost“ ili osećaj da nismo sigurni.

„Ali gotovo uvek se pokaže i dokaže da neko ko je počinio jeziv i užasno nasilan zločin, gotovo uvek ima 20 do 30 odsto svojih slika na kojima možete videti da pokazuje beonjače“, istakla je Annie.

