Ovaj cvet nikako ne poklanjajte ženama za 8. mart: Veruje se da donosi samo nesreću

Svake godine muškarci prave istu grešku sa cvećem. Jedan cvet za 8. mart donosi nesreću - proverite pre nego što krenete u cvećaru.

Postoji jedan cvet koji se svake godine nađe u rukama muškaraca uoči 8. marta, a koji bi trebalo zaobići u širokom luku. Hrizantema je lep cvet za 8. mart samo na prvi pogled, u srpskoj narodnoj tradiciji ona je cvet mrtvih, i to nije praznoverica nego verovanje koje se prenosi generacijama.

Ko je pokloni ženi za praznik, ne zna šta joj zapravo poručuje.

Zašto hrizantema nosi loše predznake

U našem narodu hrizantema se oduvek nosila na groblje. Ukrašava nadgrobne ploče, donosi se na Zadušnice i prati opelo, i upravo zbog toga nosi energiju žalosti i tuge koju nijedna žena ne želi u svojoj kući.

Veruje se da hrizantema u domu donosi nesreću, da privlači bolest i da kvari sreću u porodici. To je verovanje koje starije žene prenose mlađima kao upozorenje.

U nekim krajevima Srbije postoji i staro pravilo da se hrizantema ne sme uneti u kuću u kojoj ima male dece, jer se veruje da privlači nesreću na najmlađe ukućane.

Pokloniti je ženi za radostan praznik kao 8. mart znači, makar simbolično, uneti tugu tamo gde treba da vlada radost.

Nije samo hrizantema – ovi cvetovi takođe nose loše predznake

Hrizantema je najpoznatiji primer, ali nije jedina. Karanfil u nekim krajevima nosi tužno značenje jer se tradicionalno vezuje za sahrane i žalost. Žuto cveće generalno se smatra lošim znakom – veruje se da donosi ljubomoru, neveru i raskid. Mnoge žene instinktivno odbijaju žute ruže ili tulipane čak i kada ne znaju zašto.

Ljubičica je lep cvet, ali u narodnom verovanju nosi melanholiju i čežnju, ne baš ono što želite da poručite za praznik. Beli karanfili se u nekim porodicama izbegavaju jer podsećaju na venac za sahranu.

Kad niste sigurni, uvek je sigurnije birati jarke boje – crvenu, roze ili narandžastu. U narodnoj tradiciji tople boje nose radost, ljubav i životnu energiju.

Šta narodna tradicija kaže o cvetu za 8. mart

Pravi cvet za 8. mart prema narodnom verovanju treba da budi radost, ljubav i žensku snagu, ne tugu.

Ruža je oduvek bila simbol ljubavi i poštovanja i nikad ne greši kao poklon. Lala donosi prolećnu energiju i radost, a mimoza je toliko vezana za ovaj praznik da je mnogi ne mogu ni zamisliti bez njega.

Posebno mesto zauzima božur – rajski cvet koji se u narodu smatra simbolom ženske snage, blagostanja i sreće. Veruje se da žena koja dobije božur na poklon prima uz njega i sve dobre želje koje ovaj cvet nosi u sebi.

Biranjem cveta šaljete poruku

Cvet koji poklanjate nije samo dekoracija – u narodnoj tradiciji to je poruka. Hrizantema kaže tugu, ruža kaže ljubav, božur kaže sreću.

Ovog 8. marta birajte cvet koji ženi u vašem životu šalje pravu poruku, onu zbog koje će se osmehnut čim otvori vrata.

