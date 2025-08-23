Ovaj deo tela žene kriju, a muškarci ga obožavaju

Anketa jedne svetske fitness stranice otkrila je iznenađujuće rezultate o tome koje fizičke osobine žene najčešće smatraju neprivlačnim, a muškarci upravo te karakteristike ističu kao najsjajnije.

Trbuh u centru pažnje

Ispostavilo se da je trbuščić deo tela koji žene najčešće pokušavaju da sakriju zbog nesigurnosti. Ipak, veliki broj muškaraca ga smatra izuzetno seksi, čak i više od isklesanih trbušnjaka. Čak i oni koji inače preferiraju atletski građene žene ističu da mali stomak daje ženstveniji i privlačniji izgled.

Prirodne obline privlače više

U istraživanju je učestvovalo 2000 muškaraca. Čak 48% ispitanika izjavilo je da im se najviše dopadaju žene s jasno izraženim oblinama, dok 22% preferira prosečnu građu. Samo 3% muškaraca stavlja na prvo mesto atletski izgrađeno žensko telo.

Gde muškarci prvo gledaju

Kada je reč o ženskom licu, 87% muškaraca kaže da prvo primećuje oči, a na drugom mestu su usne. Ovakvi podaci naglašavaju koliko prirodne crte lica i izražene oči doprinose ukupnoj privlačnosti žene.

Žene vole ‘prosečnost’ kod muškaraca

Istraživanja su pokazala da ni žene ne jure savršeno isklesane mišiće. Većina ispitanica preferira prosečnu mušku građu, sa blagom količinom masnih naslaga. Širi rameni pojas i jači prsa najčešće su prvi delovi tela koje žene primete kod muškaraca.

Ova saznanja pozivaju na prihvatanje sopstvenog tela i razbijanje stereotipa o idealnoj spremnosti za plažu. Prirodne crte i obline očigledno su mnogo privlačnije nego savršeno podešeni fitnes standardi!

